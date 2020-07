Sieciowa strzelanka The Cyce. Zgarnij za darmo dodatek Rogue Starter Pack warty 119 złotych

Darmowy shooter, płatny dodatek Jeden dzień i aż dwie promocje. Oczywiście jak to ma w zwyczaju, Epic Games Store wkrótce uraczy nas darmowymi grami (tym razem nawet trzema) w cotygodniowym cyklu z czasowo rozdawanymi normalnie pełnopłatnymi tytułami. Do tego możemy też doliczyć standardowo wartą aż 119 złotych zawartość dla sieciowej strzelanki The Cycle.



Sama gra jest pozycją bezpłatną i właśnie weszła w trzeci sezon. Jednak jak to mają w zwyczaju darmowe pozycje, na czymś trzeba zarabiać i twórcy udostępniają dodatkową płatną zawartość. Jednym z jej przykładów jest Rogue Starter Pack. Jak można wyczytać na stronach Epic Games Store, kosztujący normalnie ponad 100 złotych "pakiet startowy zawiera ekskluzywnego, nieustraszonego Poszukiwacza "Rogue" (Rogue Thrill-Seeker Prospector), pojazd "Dark Horse", broń do walki wręcz "Veterans Memento" i powłokę broni "Netconnector"."







Nie trzeba się specjalnie spieszyć. Promocja z darmowym dodatkiem kończy się dopiero w środę 22 lipca. W produkcji wcielamy się w najemników ze stacji kosmicznej Prospect. Nie okrąża ona naszej planety, a obcą Fortunę III, która skrywa wiele bogactw, więc w trakcie rozgrywki wybieramy się na wypady na powierzchnię.



Zadania na powierzchni obcej planety

Podczas misji, w których bierze udział do 20 graczy, możemy nawiązywać sojusze, grać samotnie lub nastawić się wrogo do innych i toczyć z nimi zacięte boje. Cele, jakie dostajemy podczas misji, to chociażby pozyskanie konkretnych surowców czy eliminacja groźnych stworzeń z powierzchni planety. Szata graficzna produkcji jest dość kolorowa, współgra z ostatnimi trendami w sieciowych strzelankach.





Aby odebrać darmowy egzemplarz dodatku, należy odnaleźć produkcję The Cycle w sklepie otwartego launchera Epic Games Store i przewinąć nieco na dół opis gry, aż znajdziemy dodatkową zawartość, którą dopiszemy w pełni bezpłatnie i na zawsze do naszego konta. Ewentualnie po zalogowaniu na konto możemy wejść na kartę gry w serwisie internetowym Epic Games Store pod tym adresem i również odszukać poniżej przycisk do odebrania pakietu.



