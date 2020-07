Ktoś przeszedł Minecrafta, wykorzystując pianino w roli kontrolera (wideo)

Nietypowe dokonanie.





Tak, Minecraft ma umowny koniec

Osiągnięcie, które zostało upamiętnione

Wyobraźnia graczy nie zna granic. Ci albo tworzą w swoich ulubionych tytułach zadziwiające projekty, albo przechodzą te gry, sięgając po naprawdę nietypowe sposoby. Szczególnie często o takich przypadkach słyszy się w odniesieniu do Minecrafta. W przeszłości informowaliśmy Was o historii gracza, który przeszedł Minecrafta nie wydobywając ani jednego bloku , albo - który przeszedł tę samą grę, nie wykonując ani jednego kroku Teraz przyszła pora na przybliżenie Wam postaci gracza, który postanowił ukończyć produkcję Mojangu, zastępując klawiaturę i mysz zupełnie nietypowym kontrolerem - elektronicznym pianinem. Tym graczem jest youtuber o pseudonimie Jachael123.Rzecz jasna, technicznie rzecz biorąc Minecrafta nie da się przejść. W przypadku tego tytułu ukończenie gry następuje tylko symbolicznie - w momencie pokonania Smoka Endu. Właśnie to Jachael123 zdołał osiągnąć z użyciem elektronicznego pianina.Jachael123 przypisał poszczególne funkcje sterowania w Minecrafcie do odpowiednich klawiszy swego elektronicznego pianina. Tak jak wspomniałam, w ten sposób pianino przejęło rolę i klawiatury, i myszy. Co ciekawe, youtuber dokonał tego, sięgając po kod stworzony przez gracza, który rok wcześniej podjął się podobnego wyzwania.Jachael123 udokumentował całą swoją przygodę w formie filmów. Na jego głównym kanale ukazało się 10-minutowe wideo stanowiące ich swego rodzaju skrót, przedstawiające tylko fragmenty drogi od początku gry aż do pokonania Smoka Endu. Owe wideo znajdziecie poniżej, zaś pozostałe materiały Jachael123 umieścił na swoim drugim kanale, oPodobno Jachael123 potrzebował 7,5 godziny, by opanować sterowanie z pomocą elektronicznego pianina i przejść Minecrafta. Moim zdaniem jest to naprawdę świetny wynik, a przynajmniej w porównaniu do wyników przeciętnych graczy, którzy ukończyli produkcję Mojangu przy pomocy klawiatury i myszy.Sterowanie postacią w Minecrafcie z pomocą elektronicznego pianina nie wygląda na proste.Źródło: Jachael123 (YouTube), fot. tyt. Jachael123