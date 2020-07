Safari Forever - zbyt trudny poziom? Stwórz własny (recenzja gry)

Ciekawy tytuł dla fanów platformówek.





Safari Forever – wciągająca gra platformowa na smartfony

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 12,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

Niezbyt skomplikowane sterowanie, dynamiczna rozgrywka ciągnąca się przez wiele poziomów, niewygórowane wymagania sprzętowe - gry platformowe niezmiennie cieszą się ogromną popularnością. Nic dziwnego, że również na urządzeniach mobilnych fani gatunku mają w czym wybierać.Safari Forever to nowa platformówka mobilna, której siłą ma być budowana wokół gry społeczność. Gracze mogą bowiem budować własne poziomy i udostępniać je innym.Mechanika gry nie jest przesadnie skomplikowana. Sterowanie sprowadza się do uderzania palcem w ekran, by nasza postać podskoczyła. Dłuższe przytrzymanie oznacza wyższy skok. Możemy odbijać się od ścian i to w zasadzie tyle. Nie oznacza to bynajmniej, że gra jest banalna - musimy przygotować się na częste powtarzanie poziomów.Kreator poziomów mógłby być bardziej intuicyjny, ale wystarczy poświęcić mu trochę czasu i możemy zacząć tworzyć własne poziomy. Trzeba przyznać, że daje to sporo frajdy. Gra (przynajmniej na razie) reklamy wyświetla sporadycznie.Safari Forever to bardzo ciekawy tytuł, który ma szansę odnieść spory sukces. Poziom trudności pozwala przyjemnie się wysilić, a budowanie poziomów uwolni pokłady kreatywności.