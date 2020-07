Cyberpunk 2077 tylko na nowych komputerach i dwóch systemach Windows

Jesteście gotowi?





Cyberpunk 2077 tylko dla Windows 10 i... Windows 7 SP1

Czy Cyberpunk 2077 będzie najpiękniejszą grą obecnej generacji?

Oficjalne wymagania sprzętowe Cyberpunk 2077 nie zostały jeszcze ujawnione, ale za sprawą głównego programisty grafiki nowej produkcji CD Projekt RED poznaliśmy na ich temat kluczowe szczegóły. Mamy złe wiadomości dla użytkowników niektórych wersji systemu operacyjnego Windows oraz komputerów osobistych z przestarzałymi podzespołami. Te osoby w Cyberpunka 2077 nie zagrają.Marcin Gollent, główny programista grafiki dla Cyberpunka 2077, w rozmowie z redakcją PCGamesHardware ujawnił, że polski tytuł AAA działał będzie wyłącznie na najnowszym systemie Windows 10 oraz Windows 7 SP1. Powód? Tylko te OSy Microsoftu oferują wsparcie dla DirectX 12, którego wymaga gra. Posiadacze sprzętu z Windowsem 8 lub 8.1 obejdą się smakiem.Naturalnie, koniecznym będzie korzystanie z karty wspierającej DirectX 12. W przypadku układów NVIDIA będą to wszystkie układy od GTX 9xx po nowsze.Kilka dni temu ogłoszono też, że Cyberpunk 2077 wspierał będzie również DirectX 12 Ultimate. Co więcej, NVIDIA przypomina, że w Cyberpunk 2077 pojawi się wsparcie dla techniki DLSS 2.0 dającej użytkownikom kart GeForce nawet 50-procentowy przyrost liczby klatek na sekundę oraz ray tracing z aż czterema różnymi elementami:– Okluzja otoczenia to technika cieniowania i renderowania używana do obliczania stopnia ekspozycji każdego punktu sceny na otaczające oświetlenie. Skutkuje to renderowaniem nowych cieni otaczających obiekty i naturalnie zaciemniających powierzchnie, obiekty i inne elementy gry. W Cyberpunk 2077 okluzja otoczenia oparta na ray tracingu może zostać wykorzystana z lokalnym oświetleniem w celu aproksymacji lokalnych efektów cieniowania tam, gdzie cieni brakuje.– Technika ta przechwytuje blask naturalnych źródeł światła, a także emisyjne oświetlenie z różnych powierzchni, co jest trudne do osiągnięcia przy użyciu tradycyjnych technik renderingu. Po włączeniu tej funkcji tablice reklamowe i inne podświetlone powierzchnie oraz obiekty rozjaśnią otoczenie naturalnym kolorowym oświetleniem, a słońce i księżyc będą realistycznie oświetlać Night City.– Cyberpunk 2077 charakteryzują odbicia oparte na ray tracingu zastosowane na wszystkich powierzchniach, które mogą obejmować obszar nawet kilku kilometrów, udostępniając realistyczne odbicia w szerokim polu widzenia i na dużych odległościach. Obecne są zarówno na nieprzezroczystych, jak i przezroczystych obiektach, symulując sposób w jaki światło odbija się od błyszczących i metalowych powierzchni. Dotyczy to zarówno gładkich materiałów jak szyby, jak i szorstkich powierzchni, takich jak szczotkowany metal. W przeciwieństwie do technik odzwierciedlających tylko to, co znajduje się na ekranie, oparte na ray tracingu odbicia obejmują całą scenę wokół postaci i mogą dokładnie odwzorować obiekty znajdujące się poza zasięgiem widzenia kamery lub odwrócone do niej tyłem.– W Cyberpunk 2077 do rozgrywki dodano kierunkowe cienie pochodzące od światła słonecznego i księżycowego, wyliczane w oparciu o natężenie światła i jego rozproszenie przez chmury oraz inne czynniki.Premiera Cyberpunk 2077 została ustalona na 19 listopada bieżącego roku. Warto pamiętać o tym, że przekładano ją już dwukrotnie.Źródło: PCGamesHardware