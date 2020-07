NVIDIA wprowadza sporo nowości do usługi GeForce NOW

Warto ją wypróbować.





NVIDIA Freestyle od teraz w GeForce NOW

Nowe gry w GeForce NOW

Trackmania (premiera 1 lipca w Uplay oraz Epic Games Store)

Desperados III (Epic Games Store)

Far Cry 3: Blood Dragon (Epic Games Store oraz Uplay)

Hue (za darmo w Epic Games Store od 2 lipca)

Lethal League

Lost Castle

Mount & Blade II: Bannerlord (Epic Games Store)

Serial Cleaner

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated (Epic Games Store)

Subnautica (Epic Games Store)

The Isle

NVIDIA GeForce NOW pozwala zmienić niemal każdy komputer z systemami Windows lub Mac oraz tablety i smartfony z systemem Android w gamingowy sprzęt z najwyższej półki, umożliwiający odtwarzać gry AAA w najwyższych detalach. Wydajność Waszego urządzenia nie jest istotna - do pełni szczęścia graczowi wystarczy po prostu szybkie łączne internetowej. Cena? 0 złotych w opcji bezpłatnej. Firma NVIDIA poinformowała właśnie o kolejnych nowościach w swojej popularnej usłudze.Korzystający z GeForce NOW mogą teraz korzystać z funkcji NVIDIA Freestyle, filtrów przetwarzania końcowego wykorzystywanych podczas rozgrywki. Umożliwiają one zmianę wyglądu i klimatu gry, dostosowując barwy lub nasycenie kolorów, bądź też stosując filtry przetwarzania końcowego, takie jak HDR. Funkcja Freestyle została zintegrowana na poziomie sterowników, aby zapewnić pełną kompatybilność z obsługiwanymi grami.Funkcja jest dostępna od wczoraj w aplikacjach GeForce NOW dla komputerów PC i macOS dzięki nakładce wywoływanej w grach za pomocą kombinacji CTRL+G w systemie Windows lub Cmd+G w systemie macOS. Za jej pomocą można aktywować filtry, dostosowywać skróty klawiszowe i przeglądać galerię zrzutów ekranu.Producent poinformował o wzbogacenie listy obsługiwanych tytułów o 11 nowych pozycji, w tym najnowszą Trackmania Nations Remake. Wśród pozostałych propozycji znalazły się:Gier nie trzeba lokalnie instalować i są uruchamiane natychmiastowo po wybraniu danego tytułu z biblioteki. Aby korzystać z gier w GeForce NOW musicie wcześniej je kupić - rzecz jasna możecie użytkować je również na dowolnej platformie pokroju Steam, poza GeForce NOW.Źródło: NVIDIA