Gry nowej generacji będą znacznie droższe. Początek niepokojącego trendu

Przygotujcie się.





NBA 2K21 to zwiastun wyższych cen gier

NBA 2K21 wydane zostanie w kilku wersjach. | Źródło: 2K Games

Nie widzę problemu w przypadku konsol. W przypadku PC - owszem

Niektórzy twórcy gier od dłuższego już czasu mówią o nieustannie rosnących kosztach produkcji swoich dzieł. Płynie z tego dość oczywisty wniosek: w końcu ciężar finansowy ich kreowania zostanie przeniesiony na graczy. Przyzwyczailiśmy się już do stanu faktycznego, w którym tytuły AAA wyceniane są maksymalnie na 249 złotych - zarówno w przypadku gier konsolowych, jak i PCtowych. Swoje przyzwyczajenia gracze będą musieli zmienić już przy okazji premiery konsol nowej generacji.Studio 2K Games odpowiedzialne za rozwój sportowej gry NBA 2K21 wydało ważny komunikat. Ich produkcja już 4 września zadebiutuje na obecnej generacji konsol oraz komputerach osobistych. Podobnie jak w przypadku FIFA 21 , wariant tworzony z myślą o Xboxie One, PlayStation 4 oraz PC będzie gorszy od strony technologicznej od tego, co później 2K Games zaserwuje posiadaczom konsol PlayStation 5 i Xbox Series X. Różnice tkwić będą również w... cenie.Wiemy już, że cena 2K21 na PlayStation 4, Xboksa One, Nintendo Switcha i PC ustalona została na poziomie 59,99 dolarów. Wariant stworzony na konsole nowej generacji jest droższy i wyceniony zostanie na 69,99 dolarów. Około 40 złotych różnicy? Sporo. Po przeliczeniu dolarów na euro, a euro na złotówki okazuje się, że produkcja może kosztować w Polsce nawet. To może być nowy standard cen gier AAA na next-genach.Powiedzmy sobie otwarcie: podwyżka cen gier po premierze konsol nowej generacji nie będzie większym problemem dla właścicieli konsol, ale dla graczy PCtowych nie jest zwiastunem niczego dobrego. Dlaczego? Tłumaczyłem to w moim artykule " Nie opłaca się kupować gier na PC, konsolowcy mają lepiej ", którego wielu internautów nie próbowało nawet zrozumieć. Powtórzę więc jeszcze raz.Użytkownicy konsol mogą bez problemu nabyć grę używaną i sprzedać grę po jej "ograniu". Osoby grające na komputerach osobistych zapłacą pełną cenę za tytuł, przypiszą go do swojego konta Steam/Origin/Epic Games lub innego i nie odzyskają ani złotówki po rzuceniu jej w kąt. Przypominam: gry, które nabywacie na PC na platformach dystrybucji cyfrowej wcale nie są Wasze - wyjątki stanowią niektóre produkcje na GOGu. PS nie ma wśród nich gier AAA.Będziecie płacić po 309 złotych za premierowe gry w wersjach na komputery osobiste? Ja nie zamierzam.Źródło: 2K Games