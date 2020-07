Xbox Game Pass na lipiec. Za darmo m.in. Fallout 76 i Soulcalibur VI

Jeśli jesteście osobami opłacającymi abonament Xbox Game Pass, to z pewnością interesuje Was lipcowa aktualizacja oferty płatnej usługi. Microsoft postanowił dodać do biblioteki cztery nowe gry. Być może najnowsza propozycja zachęci nowe osoby do zostania subskrybentami?



Soulcalibur VI to bijatyka, która swoją premierę miała blisko dwa lata temu. Zrobiło się o niej dosyć głośno – przynajmniej w Polsce – kiedy ogłoszono, że będzie można w niej pokierować Geraltem z Rivii. Sama produkcja została oceniona niezwykle pozytywnie i jest tytułem wręcz obowiązkowym nie tylko dla fanów serii, ale ogólnie bijatyk. W Xbox Game Pass możecie ją odnaleźć od wczoraj (wyłącznie na konsolach).







Fallout 76 jest z kolei produkcją, której chyba nikomu już nie trzeba przedstawiać. Mogę się jednak założyć, że większość osób krytykujących ten tytuł nie miała z nim prawdziwej styczności. Nie chcę nic mówić, ale… może nadszedł właśnie idealny moment, by spróbować? Niedawno do gry zagościł ogromny update Wastelands, a błędy są podobno na bieżąco poprawiane. W Xbox Game Pass zagości ona dopiero 9 lipca (konsole i PC).







Out of the Park Baseball 21 – trudno sobie wyobrazić w Polsce tytuł o bardziej niszowej tematyce niż baseball. Dodatkowo, że jest to gra strategiczna (Coś a`la Football Manager), gdzie zadaniem gracza jest operowanie na statystykach zawodników i mądre zarządzanie ich umiejętnościami oraz całym zespołem. W Xbox Game Pass obecna jest od wczoraj (wyłącznie na PC).







CrossCode z pewnością spodoba się z kolei użytkownikom lubującym się w dwuwymiarowych grach RPG. Niech Was jednak to nie zwiedzie – produkcja opiera się na zręcznościowych i niezwykle dynamicznych walkach z serkami przeciwników. Grafika retro dodaje tytułowi klimatu i przywodzi na myśl chociażby stare Zeldy. W Xbox Game Pass pojawi się 9 lipca (wyłącznie na konsolach).









Jak to jednak bywa w przypadku takich usług – niektóre tytuły się pojawiają, a część zostaje usunięta. Nie inaczej jest i tym razem. Wraz z nadejściem 15 lipca, z Xbox Game Pass znikną następujące gry:



Dead Rising 4 Metal Gear Solid V Blazing Chrome Timespinner Unavowed





Jeśli nie jesteście jeszcze do końca pewni czy



Jeśli nie jesteście jeszcze do końca pewni czy Xbox Game Pass się opłaca, to zajrzyjcie do naszego wpisu na temat tegoż abonamentu.

Kusząca oferta.