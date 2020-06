Sony rozdaje NBA 2K20 i Tomb Raider z okazji urodzin PlayStation Plus

To już dziesiąte urodziny usługi.





NBA 2K20

Rise of the Tomb Raider: 20-lecie

Erica

Darmowy motyw i weekend z trybem wieloosobowym

Minęło już 10 lat od momentu, gdyzostało wprowadzone na rynek 29 czerwca 2010 roku. Sony postanowiło podziękować wszystkim graczom za wsparcie okazane usłudze PS Plus w trakcie ostatniej dekady.W ramach podziękowań gracze subskrybujący usługę otrzymają w tym miesiącu nie 2, a 3 darmowe gry w pełnej wersji. Odwszyscy aktywni subskrybenci usług PlayStation Plus będą mogli pobrać następujące tytuły:W tym tygodniu, z okazji 10 lat usługi PS Plus, wszyscy gracze będą mogli pobrać darmowy motyw do PlayStation 4. Będzie on dostępny w PS Store przez ograniczony czas, więc każdy zainteresowany musi uważnie śledzić platformę.Dla tych, którzy nie korzystali z trybu sieciowej gry wieloosobowej na PS Plus, zorganizowana zostanie darmowa, weekendowa sesja, która rozpocznie się 4 lipca o godz. 00:01 i skończy 5 lipca o godz. 23:59 czasu lokalnego.Źródło: Sony