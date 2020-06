Laserbreak 3 - łamigłówki pełne fizyki (recenzja gry)

Tytuł dla fanów gier logicznych.





Laserbreak 3 – gra logiczna z wykorzystaniem praw fizyki

Cena: 0 zł / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 1,79 zł-3,29 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Gry logiczne, w których stosowane są (w mniejszym lub większym stopniu) podstawowe zasady fizyki, mają sporą grupę fanów. Nic dziwnego - zapewniają niespieszną rozrywkę i pozwalają przyjemnie zmęczyć szare komórki.Laserbreak 3 to nowa odsłona cyklu łamigłówek, w której manipulujemy laserami i elementami otoczenia w taki sposób, by aktywować wszystkie przyciski.Interakcje z otoczeniem i wykorzystanie praw fizyki to zdecydowanie mocne punkty gry. Poziomów nie sposób przechodzić na szybko i bez zastanowienia (pochopna decyzja może zablokować nam możliwość ukończenia poziomu). Oprawa graficzna nie powala na kolana, ale w tego typu tytule jest wystarczająca.Punktem wymagającym poprawy jest za to sterowanie. Obracanie laserów, manipulowanie innymi obiektami czy przybliżanie i oddalanie widoku męczy i wymaga sporo cierpliwości. Za darmo mamy dostęp do kilkunastu poziomów, dodatkowe możemy odblokować za niewielką opłatą. Gra nie wyświetla przy tym reklam, więc - przynajmniej na razie - jest to bardzo uczciwy układ.Laserbreak 3 w ogólnym rozrachunku to przyzwoita gra. Nie jest to oszałamiająca produkcja na długie godziny, ale fani łamigłówek powinni dać jej szansę.