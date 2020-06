FIFA 20, Battlefield V i inne gry na konsole za 5 złotych - nowa promocja EA

Opłaca się.













Różnego rodzaju abonamenty na gry wideo cieszą się rosnącą popularnością i wcale się temu nie dziwię. Od kiedy w promocji kupiłem sobie trzymiesięczny dostęp Xbox Game Pass Ultimate za 4 złote , zmieniłem nieco podejście do tematu kupowania gier na PC. Jakiś czas temu doszedłem nawet do wniosku, że kupowanie gier na PC w ogóle się nie opłaca , a użytkownicy konsol mają się w tej kwestii znacznie lepiej. To właśnie dla posiadaczy konsol PlayStation 4 i Xbox One firma EA przygotowała nie lada niespodziankę.

Miesiąc EA Access za 5 złotych



EA Access to dostępny na PlayStation 4 oraz Xbox One abonament na gry wideo, dzięki któremu uzyskacie natychmiastowy i nielimitowany akces do ogromnej biblioteki tytułów. Co więcej, dzięki niemu dostaniecie możliwość wypróbowania wielu gier EA przed premierą, a dodatkową bonifikatą będzie 10% zniżki na cyfrowe produkty EA na obie konsole.







Abonament na gry od EA w ramach trwającej jeszcze do końca miesiąca promocji wykupicie w cenie zaledwie 5 złotych. Po zakończeniu tego okresu za każdy kolejny miesiąc zapłacicie 14,99 złotych, o ile oczywiście będziecie chcieli przedłużyć subskrypcję. Możecie też opłacić abonament roczny w cenie 79,99 złotych. Dzięki EA Access zagracie w przeboje takie jak:

FIFA 20

20 Battlefield V

Plants vs Zombies: Battle for Neighborville

NFS Heat

A Way Out

Anthem

The Sims 4



oraz garść gier ekskluzywnych dla poszczególnych konsol. Dobry deal, o ile nie ogrywaliście któregoś z pokaźnej listy dostępnych produkcji.





Wybór gier na EA Access jest całkiem spory. | Źródło: mat. własny z EA Access



Z EA Access za 5 złotych skorzystacie klikając na któryś z poniższych linków:







Subskrypcję anulować możecie w dowolnym momencie, bez obawy o to, że EA pobierze środki z karty za kolejny miesiąc korzystania.



Źródło: mat. własny