Lubisz darmówki z Epic Games i GeForce Now? To dobrze, mamy pełną listę zgodności

Już tylko lepiej Pasmo sukcesów. Po początkowym okresie z boomem i późniejszym wycofywaniem się różnych wydawców z GeForce Now, teraz platforma do grania w chmurze odnotowuje zdecydowanie same sukcesy. Może nie są zapierającymi dech w piersiach, ale to wciąż wiele dobrych nowych wiadomości.



Powrót części gier na czele z produkcjami Square Enix, oficjalna zgodność z Android TV (poza od dawna realizowanym dostępem na przystawkach NVidia Shield TV), nowe tytuły w bibliotece kompatybilności, a także powrót do sprzedaży europejskich płatnych abonamentów Founders. Widać GeForce Now wyszedł na prostą i chmura z grami będzie pięła się do góry.



Tym razem firma chwali się kolejnymi grami, które są dostępne w bibliotece. Pełna lista nowośći wygląda następująco: Danger Scavenger, Stranger Things 3: The Game (Epic Games Store), Disco Elysium (Epic Games Store), Farming Simulator 19 (Epic Games Store), Ghostrunner demo, Just Cause 4 Reloaded (Epic Games Store), Idle Big Devil, Spintires, Samurai Shodown NeoGeo Collection (Epic Games Store), Snake Pass, Surviving the Aftermath (Epic Games Store), Tale of Wuxia: The Pre-Sequel, theHunter: Call of the Wild, Torchlight II, Tunshi Kongming Legends, Warhammer Underworlds: Online.



Darmowe gry z Epic Games Store w GeForce Now

Tak, np. Fortnite jest dostępny od dawna i to w pełni (poza opcjonalnymi dodatkami) bezpłatna pozycja. Jednak gier, które były rozdawane za darmo przez Epic Games (czy inne platformy) jest coraz więcej na GeForce Now. Jeśli tylko zdążyliście je odebrać, to możecie pograć w wiele pozycji. Przygotowaliśmy pełną listę tytułów, które były lub są nawet w tej chwili rozdawane przez Epic Games Store za darmo, a można w nie zagrać na GeForce Now.



Pełna biblioteka darmówek Epica zgodna z GeForce Now - choć w oczekiwaniu na Stranger Things 3: The Game / foto. Instalki.pl



Lista jest aktualna na moment publikacji wiadomości. Pewnie się jeszcze powiększy. Tym bardziej, że wiele darmowych gier z Epic Games Store jest dostępnych, ale w wariancie Steam lub UPlay, więc możliwe, że Nvidia wprowadzi też zgodność z kopiami posiadanymi w Epic Games.



Darmówki z Epic Games na GeForce Now, to: Farming Simulator 19, ARK: Survival Evolved, Dauntless, For Honor, Fortnite, Just Cause 4, Kingdom Come: Deliverance, Overcooked, Rayman Legends, Samurai Shodown NeoGeo Collection, Stranger Things 3: The Game (w tej chwili jeszcze nie ma tej pozycji w GeForce Now, ale pewnie to kwestia minut lub godzin, w końcu sama Nvidia ogłosiła kompatybilność), Totally Reliable Delivery Service, World War Z.



Jeśli od początku akcji promocyjnej Epica zbieraliście darmową bibliotekę, to sporo z tych gier możecie odpalić teraz w GeForce Now. A jeśli dołączymy do tego bezpłatną wersję konta usługi Nvidii, to mamy w pełni darmową zabawę na TV, tablecie, smarfonie czy PC w najróżniejsze tytuły.



Nowe gry zgodne z GeForce Now.