Dwie części Farming Simulatorów i inne darmowe gry w sklepie Microsoftu

Mniejszy rozmach, ale też miło Epic Games Store i ostatnio ścigający się z nim GOG, to główni przedstawiciele sklepów i platform rozdających płatne gry w czasowych promocjach zupełnie za darmo. Przypominamy, że do czwartku możecie odebraćna Steam, Xbox i PlayStation. Tym razem do podobnych akcji włącza się Microsoft Store.



Za darmo możemy dopisać do swojego konta Microsoftu m.in. takie pozycje jak: Farming Simulator 14, Farming Simulator 16, Omega Rally Championship, Blackbeard’s Cove i Spider Jet Flight - Shoot & Strike. To w większości pozycje napisane przy wykorzystaniu silnika Unity, który często stosowany jest przez niezależnych twórców w małych produkcjach na PC i komórkach. Ale jak to mówią - za darmo to i ocet słodki.



Za darmo możemy dopisać do swojego konta Microsoftu m.in. takie pozycje jak: Farming Simulator 14, Farming Simulator 16, Omega Rally Championship, Blackbeard's Cove i Spider Jet Flight - Shoot & Strike. To w większości pozycje napisane przy wykorzystaniu silnika Unity, który często stosowany jest przez niezależnych twórców w małych produkcjach na PC i komórkach. Ale jak to mówią - za darmo to i ocet słodki.

Promocja kończy się za 3 dni dla Spider Jet Flight i za 5 dni w przypadku Blackbeard's Cove. Ta ostatnia gra wygląda na zrobioną dość szybko z gotowych assetów pozycję. Polega na poszukiwaniu skarbów ukrytych w okolicach wyspy. Zwiedzimy podwodne rejony, ale też poszukamy skarbów z wykrywaczem metalu. Normalnie cena miałaby wynosić 69,99 złotych, więc drogo jak na taką grę.



Spider Jet Flight - Shoot & Strike, to zabawa w kosmiczne latanie gwiezdnym myśliwcem wycenione na astronomiczne 369,99 złotych. Przynajmniej tematyka i cena są spójne. Ekipa z Bright Dream Apps ceni się niewspółmiernie do zawartości, ale za darmo można zaopatrzyć się w opisywany tytuł pod tym adresem.



Spider Jet Flight - Shoot & Strike, to zabawa w kosmiczne latanie gwiezdnym myśliwcem wycenione na astronomiczne 369,99 złotych. Przynajmniej tematyka i cena są spójne. Ekipa z Bright Dream Apps ceni się niewspółmiernie do zawartości, ale za darmo można zaopatrzyć się w opisywany tytuł.

Omega Rally Championship jest prostą, ale sprawiającą dobre wrażenie grą wyścigową z przyjemną oprawą specjalnie uproszczonych kanciastych modeli. Sterujemy w niej samochodami rajdowymi w ujęciu izometrycznym z góry. Nie wiadomo, do kiedy potrwa promocyjna oferta, ale jej regularna cena, to już rozsądne 13,99 złotych. Niezbędny będzie gamepad.



Farming Simulator

Najpopularniejsza seria symulatorów doczekała się też mobilnych odsłon. Ich edycje 14 i 16 dostosowane do tabletów z systemem Windows można pobrać ze sklepu Microsoft Store pod tymi adresami: Farming Simulator 14, Farming Simulator 16. Wewnątrz gier dostępne są opcjonalne zakupy. Produkcje nie są aż tak rozbudowane jak pełnoprawne desktopowe edycje, ale trudno byłoby je nazwać nieskomplikowanymi, bardzo prostymi mobilnymi gierkami.

