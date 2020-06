Lista najpopularniejszych gier w trakcie pandemii według MediaMarkt

Gry na PC i konsole.





Praca zdalna i związane z pandemią obostrzenia sprawiły, że codzienna rozrywka stała się dla nas jeszcze bardziej istotna. W sytuacji, kiedy możliwość wychodzenia z domu była ograniczona, znaczący wzrost sprzedaży odnotował rynek gier. Na jakie tytuły Polacy decydowali się najczęściej? MediaMarkt udostępnił przegląd najchętniej kupowanych w trakcie pandemii.



Najchętniej kupowane gry w kwietniu i maju

Wśród najchętniej kupowanych przez Polaków gier w kwietniu i maju znalazły się tytuły zarówno dla młodszych, jak i starszych miłośników gamingu. Niesłabnącą popularnością cieszyły się kultowe już gry przeznaczone na konsole PS4, jak np. wyścigowe Need For Speed Heat oraz Gran Turismo Sport, uwielbiana przez fanów piłki nożnej FIFA 20 czy fabularna, trzymająca w napięciu Grand Theft Auto V.



Fani tego typu rozrywki chętnie sięgali także po gry akcji z pogranicza survivalu i fantasy. Znalazły się wśród nich takie tytuły, jak dziejące się w postapokaliptycznym świecie The Last Of Us, czwarta część historii o podróżniku i poszukiwaczu skarbów Nathanie Drake’u Uncharted 4: Kres Złodzieja, pełna przygód legendarnego mistrza asasynów Assassin’s Creed: The Ezio Collection oraz hit ostatnich lat – Red Dead Redemption 2, stworzona przez twórców GTA przygodowa gra akcji osadzona w realiach Dzikiego Zachodu.



