Cyberpunk 2077 z kolejnym obsunięciem. Dostało się też trybowi multi i dodatkom

przesunięciu premiery Cyberpunka 2077 na listopad. Firma miała też w swoim planie wydawniczym tryb multi, który miał ukazać się po premierze podstawowej wersji gry oraz podobnie jak miało to miejsce w przypadku Wiedźmina 3 - dodatki. Jak nietrudno było przewidzieć, te elementy także zaliczą opóźnienie.



Cyberpunkowy multi i dodatki później, niż zakładano Kilka dni temu pisaliśmy ona listopad. Firma miała też w swoim planie wydawniczym tryb multi, który miał ukazać się po premierze podstawowej wersji gry oraz podobnie jak miało to miejsce w przypadku Wiedźmina 3 - dodatki. Jak nietrudno było przewidzieć, te elementy także zaliczą opóźnienie.



Ciężko rozwodzić się nad jakimiś konkretnymi datami. Jedyne, co dowiedzieliśmy się do tej pory, to tryb wieloosobowy wydany oddzielnie już jakiś czas po zagoszczeniu Cyberpunka 2077 na półkach sklepowych. Podobnie pakiet DLC. W czasie konferencji z inwestorami spółki, Adam Kiciński i Michał Nowakowski omawiali wiele wątków. Poruszony został też temat dodatkowych prac nad Cyberpunkiem 2077.









Co ważne, przesunięcie premiery ma nie wpłynąć na zawartość dodatków do gry Cyberpunk 2077. Zapewne przełoży się na daty ich wypuszczenia do obiegu, ale firma nie zamierza przycinać ich treści czy z jakiś rezygnować. Nie ma jeszcze sprecyzowanej konkretnej liczy dodatków, ale zapowiada się, że nie będzie to mniejsza liczba niż w przypadku Wiedźmina 3.



Źródło i foto: Rozszerzenia miałyby być proporcjonalnie opóźnione. Co ważne, w ich przypadku nie chodzi tylko o szlify czy poprawki błędów. Są w fazie produkcji, więc zapewne dodatkowa praca nad podstawową wersją gry przełożyła się bezpośrednio na poślizg powiązanych projektów. Nie padły żadne daty, ale przedstawiciel Grupy CD Projekt zaznaczył, że wieloosobowy wariant rozgrywki, to nieco odleglejsza przyszłość (cokolwiek miałoby to oznaczać). W takim razie można założyć, że DLC ukażą się szybciej niż tryb dla wielu graczy.Co ważne, przesunięcie premiery ma nie wpłynąć na zawartość dodatków do gry Cyberpunk 2077. Zapewne przełoży się na daty ich wypuszczenia do obiegu, ale firma nie zamierza przycinać ich treści czy z jakiś rezygnować. Nie ma jeszcze sprecyzowanej konkretnej liczy dodatków, ale zapowiada się, że nie będzie to mniejsza liczba niż w przypadku Wiedźmina 3.Źródło i foto: CD Projekt

Na dodatki poczekamy dłużej, niż zakładano.