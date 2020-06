Symbole żydowskie nietykalne w The Last Of Us Part 2 - wideo przebojem w sieci

Kontrowersje wokół gry nie milkną.





Oceny The Last of Us Part 2 są... sami zobaczcie. | Źródło: mat. własne z Metacritic

W The Last Of Us Part 2 symbole żydowskie są nietykalne

The Last Of Us Part 2 budzi ogromne kontrowersje. Pomimo zgarnięcia rekordowo wysokich ocen od krytyków, produkcja została zasypana negatywnymi recenzjami ze strony graczy. Zjawisko review bombingu na Metacritic nie jest wprawdzie niczym nowym, ale po raz pierwszy chyba ma miejsce ze względu na bardzo ciekawą kombinację zarzutów. Środowiska prawicowe zarzucają, że twórcy promują ideologię LGBT oraz przedstawiają w negatywnym świetle katolików, gloryfikując jednocześnie żydów.W sieci opublikowano wideo prezentujące fragment rozgrywki z synagogi. Internauta o pseudnonimie Azu Alhusaynan (tak, też widzę - red.) pokazuje w nim, że wszelkie symbole żydowskie oraz rzeczy związane w jakiś sposób z judaizmem są nietykalne, co oznacza, że nie da się oddać strzału w ich kierunku.Społeczność graczy zauważyła ponadto, że pomimo iż żydowskie symbole otoczone są specjalną opieką, to mechaniki gry pozwalają na faszerowanie amerykańskich flag ołowiem. Pod ostrzałem krytyki momentalnie znalazł się główny reżyser gry, Neil Druckmann, któremu często w dość niewybredny sposób wytyka się żydowskie pochodzenie.Twórcy gry w żaden sposób nie odnieśli się jeszcze do sprawy, ale możecie być pewni, że na ich reakcję nie będzie trzeba długo czekać. Miejmy nadzieję, że będzie to coś więcej niż tylko usunięcie omawianego tutaj materiału z YouTube.Źródło: YouTube