The Sims 4 trafiło na Steam z kosztującym fortunę zestawem dodatków

Kosztowne dodatki.

The Sims 4 na Steam w promocji





Lista dodatków do The Sims 4 wydaje się nie kończyć. | Źródło: mat. własne ze Steam

Firma EA znana jest z tego, że swoje produkcje umieszcza ekskluzywnie na platformie dystrybucji cyfrowej Origin . Powód takiego postępowania jest oczywisty: po co promować usługi konkurencji, skoro można nakłonić graczy do korzystania ze swojego autorskiego rozwiązania? Jeśli tytuł od EA pojawiał się poza Originem, to znak, że producent chce maksymalizować zyski ze sprzedaży produkcji, które w przypadku rodzimej platformy najwyraźniej spadły. Tak się dzieje właśnie z kultową grą The Sims 4 i wkrótce stanie się z 25 innymi tytułami.Gra The Sims 4 wraz ze wszystkim dodatkami zadebiutowała na Steamie, a wydarzeniu temu towarzyszą liczne promocje. Podstawowa wersja The Sims 4 kosztuje 69,95 złotych (-50%), a wariant The Sims 4 Digital Deluxe Edition - 84,95 złotych (-50%). Co więcej, zrabatowano także wszystkie dodatki proponowane dla The Sims 4, a tych jest prawdziwe zatrzęsienie. Ich ceny kształtują się na poziomie od 39,92 złotych do aż 97,93 złotych.Chcecie sprawić sobie The Sims 4 ze wszystkimi dostępnymi DLC? Żaden problem. Wystarczy, że przygotujecie. Tyle bowiem kosztuje w promocji cała kolekcja gier.Jeszcze w tym miesiącu biblioteka Steam zostanie rozbudowana o 25 gier EA, które wcześniej dostępne były wyłącznie na Originie. Z początkiem miesiąca w sklepie Valve pojawiło się choćby Command & Conquer Remastered Collection, a przed jego końcem zagoszczą w nim m.in. także seria Dragon Age, Need for Speed Heat, Need for Speed: Rivals, Need for Speed (2016), Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, Unravel i wiele innych.Źródło: mat. własny