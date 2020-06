Grasz w FIFĘ na PC? Decyzja EA zdumiewa

PC platformą gorszego sortu.





FIFA 21 zostanie wydana w dwóch wersjach – lepszej i gorszej

FIFA 21 na PC będzie tą samą wersją, która zadebiutuje na konsolach obecnej generacji. | Źródło: mat. własny z EA.com

Wymagania sprzętowe FIFA 21

Minimalne wymagania sprzętowe FIFA 21:



Procesor : AMD Phenom II X4 965 / Intel Core i3-2100

: AMD Phenom II X4 965 / Intel Core i3-2100 Karta graficzna : AMD Radeon HD 7850 / NVIDIA GeForce GTX 660

: AMD Radeon HD 7850 / NVIDIA GeForce GTX 660 RAM : 8 GB

: 8 GB Miejsce na dysku : 50 GB

: 50 GB System: Windows 7/8.1/10 (64-bitowy)

Zalecane wymagania sprzętowe FIFA 21:



Procesor : AMD FX 8150 / Intel Core i5-3550

: AMD FX 8150 / Intel Core i5-3550 Karta graficzna : AMD Radeon R9 270X / NVIDIA GeForce GTX 670

: AMD Radeon R9 270X / NVIDIA GeForce GTX 670 RAM : 8 GB

: 8 GB Miejsce na dysku : 50 GB

: 50 GB System: Windows 10 (64-bitowy)

FIFA 21 na PC - będzie bojkot?

Jeśli ktoś zapyta Was dlaczego tak wielu graczy darzy EA głęboką niechęcią, podeślijcie mu ten wpis. Znany producent gier po raz n-ty już zaskakuje negatywnie środowisko miłośników wirtualnej rozgrywki i robi to ponownie w przypadku serii FIFA. Firma bez cienia żenady na swojej stronie internetowej informuje, że FIFA 21 przeznaczona dla PC będzie... gorszą z wersji.EA już teraz chwali się, że FIFA 21 na konsolach PlayStation 5 Xbox Series X zaprezentuje się zjawiskowo. Producent gier zachwala zupełnie nową warstwę graficzną, podając przy tym, że posiadacze konsol PlayStation 4 i Xbox One obejdą się smakiem i zaktualizowanej oprawy wizualnej nie doświadczą. Nie ma w tym z pozoru niczego dziwnego - w końcu urządzenia bieżącej generacji charakteryzują się mniejszą wydajnością od nowszych sprzętów. Oburzające jest to, że FIFA 21 na PC wyglądała będzie... identycznie! EA nie zada sobie trudu dopracowania swojego dzieła na tyle, aby pececiarze mogli cieszyć się ładniejszymi wizualiami.Zerknijmy na wymagania sprzętowe FIFA 21 na PC, by poszukać źródła tej decyzji.Wymagania są na jak dzisiejsze czasy śmiesznie niskie, choć należy mieć na względzie to, że dotyczą brzydszej z wersji. Założę się, że komputery poradziłyby sobie bez zająknięcia z wariantem z konsol PlayStation 5 i Xbox Series X.Postawy firmy EA nie usprawiedliwia absolutnie nic. O ile jeszcze pogorszony wariant FIFA 20 na Nintendo Switcha dało się jakoś obronić tym, że konsolę cechuje mniejsza moc obliczeniowa niż rywali, to traktowanie PCtów na równi z konsolami obecnej generacji kategoryzuję jako zachowanie kuriozalne i sprzeczne z zasadami logiki.Firma EA pokazuje, że nie traktuje poważnie graczy korzystających z komputerów osobistych. Jeśli nie wiadomo o co chodzi, chodzi o pieniądze. Ktoś w korporacji uznał zapewne, że na PC w FIFA 21 zagra za mało osób, więc dla tej grupy nie opłaca się przygotowywać wersji reprezentującej wysokie standardy.Premiera FIFA 21 odbędzie się 9 października bieżącego roku. Wtedy to tytuł zadebiutuje na PC oraz konsolach PlayStation 4, Xbox One i Nintendo Switch. Mam nadzieję, że podobnie jak ja wyrazicie swój sprzeciw postawie EA w najprostszy sposób - nie wydając ani złotówki na ten tytuł.Źródło: EA