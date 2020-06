Crash Bandicoot 4 potwierdzony. Szykuje się ewolucja w serii?

Wygląda interesująco.





Od tamtej pory pojawiło się kilkanaście pomniejszych produkcji z jamrajem w roli głównej. Fani cyklu nieustannie oczekiwali jednak na tytuł większych rozmiarów. I oto jest – powitajcie Crash Bandicoot 4: It’s About Time!Informacja pochodzi ze strony Taiwan Digital Game Rating Comitee (via Gematsu), gdzie pojawiła się specjalna sekcja poświęcona „czwórce”. Zawiera ona zarówno opis gry, jak i okładkę dla wersji na PlayStation 4 oraz Xbox One.Przede wszystkim możemy liczyć na bezpośrednią kontynuację historii oraz. Zapowiada się więc dosyć zwariowana przygoda – miejmy nadzieję, że z jej realizacją poradzi sobie studio Toys for Bob. To bowiem twórcy m.in. Spyro Reignited Trilogy odpowiadają za nowego Crasha. Wydawcą zostanie oczywiście Activison.O bliskości premiery gry przekonują również zestawy prasowe, które trafiły w ręce przeróżnych redakcji i influencerów. W paczce znaleźć można puzzle z grafiką prezentującą tajemniczą maskę z Crash Bandicoot 4.Źródło: Gematsu / Foto. Taiwan Digital Game Rating Comitee (via Gematsu)