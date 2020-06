Gry Square Enix ponownie w GeForce Now. To dobre wieści, widać Nvidia dogaduje się z wydawcami

Nvidia zapowiedziała, że biblioteka powinna być stabilniejsza i nowe pozycje raczej będą dochodzić niż z niej uciekać. Widać zieloni wcale nie przesadzali.



Jeden z pracowników Nvidii ogłosił na blogu firmy pozytywną nowinę - "Cześć wszystkim, dziś z przyjemnością dzielimy się nowiną, że Square Enix powraca do GeForce Now z 14 najlepszymi grami na PC." Finalnie tytułów znalazło się nawet nieco więcej. Miejmy nadzieję, że kolejni wydawcy także wrócą do usługi GeForce Now. Sam bardzo żałuję produkcji wyścigowych Codemasters, a wielu użytkowników wyczekuje tytułów Activision Blizzard.





Tomb Rider znów widoczny w wyszukiwarce dostępnych pozycji / foto. Instalki.pl



Co ciekawe, wśród wracających lub zupełnie nowych gier w GeForce Now, znalazły się pozycje nie tylko działające z kopią ze Steam, ale też Epic Games Store. I to w obu przypadkach, a nie do wyboru tylko z jednej platformy. Przynajmniej oficjalnie tak powinno być. Kiedy przed chwilą sprawdzałem, była dostępna tylko edycja ze Steam.



GeForce Now także na TV

Przypominamy też, że od tygodnia można używać GeForce Now oficjalnie na części telewizorów i przystawek Android TV, a lista zgodnych modeli będzie sukcesywnie poszerzana. Jeśli waszego sprzętu nie ma na liście i po wyszukaniu GeForce Now nie ma takiego dostępnego programu lub chcąc wykonać zdalne zlecenie instalacji z poziomu przeglądarki WWW widzicie napis "urządzenie nieobsługiwane", to nie ma tragedii. Zawsze można posiłkować się ręczną instalacją pliku apk, który stworzymy robiąc kopię zapasową programu od Nvidii zainstalowanego na komórce.



Pełna lista dodanych gier: Automation - The Car Company Tycoon Game

BATTALION 1944

Boundless

Deus Ex: Human Revolution - Director's Cut

Deus Ex: Mankind Divided

Just Cause 3

Just Cause 4

Life is Strange

Life Is Strange 2

Paladins (Epic Games Store)

Power of Seasons

Rise of the Tomb Raider

Samurai Showdown NeoGeo Collection (Steam)

Samurai Showdown (Epic Games Store)

Satisfactory (Epic Games Store)

Shadow of the Tomb Raider

Sleeping Dogs: Definitive Edition

SMITE (Epic Games Store)

Supreme Commander: Forged Alliance

The Awesome Adventures of Captain Spirit

Tomb Raider

Hardspace: Shipbreaker

Źródło: Nvidia / Foto: Instalki.pl

