Euro Five A Side Football 2000 - mecze bez wysiłku (recenzja gry)

Euro Five A Side Football 2000 – minimalistyczny menedżer piłkarski

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,79 zł za element / Android: 4.4 i nowsze

Piłka nożna od zawsze cieszy się sporym zainteresowaniem twórców gier. Od prostych gier zręcznościowych, przez rozbudowane tytuły symulacyjne, aż po skomplikowane menedżery piłkarskie - tytułów jest całe mnóstwo. Popularność mobilnego grania tylko poszerzyła ofertę.Euro Five A Side Football 2000 to minimalistyczny menedżer piłkarski, który pozwoli pokierować jedną z 17 reprezentacji i rozegrać Mistrzostwa Europy (wraz z eliminacjami). Zaczynamy od tytułowego roku 2000 i przechodzimy kolejne sezony.Nasze zadania sprowadzają się do wyboru zawodników i ustalenia stylu gry podczas meczu. W pierwszym przypadku musimy dobierać zawodników z jak najwyższymi parametrami w ramach dostępnego budżetu i wymieniać ich co kilka spotkań, gdy są zmęczeni.Podczas meczu możemy za pomocą suwaka ustalić styl gry naszej drużyny (obrona, atak, zrównoważony). Wszystko odbywa się bardzo intuicyjnie i nie wymaga zbyt wiele wysiłku. Nie oznacza to jednak, że nasze decyzje nie mają wpływu na rozgrywki. Twórcom udało się stworzyć całkiem rozsądne algorytmy z elementami losowymi - nie zawsze wygrywa drużyna lepsza na papierze, a zmęczeni zawodnicy to niemal murowana porażka.Euro Five A Side Football 2000 to lekki menedżer piłkarski z przymrużeniem oka, który daje sporo frajdy. Mecze w trybie szybkim trwają mniej niż minutę, więc nawet podczas krótkiej przerwy możemy przesunąć się o kilka miejsc w drabince turniejowej.