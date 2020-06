The Escapists 2 i Pathway za darmo na Epic Games Store. Już dziś pobierz bezpłatnie obie gry

Jeszcze dziś przez godzinę może na Epic Games Store za darmo odebrać takie gry jak. Trzeba się spieszyć, bo kolejne tytuły wchodzą o godzinie 17:00. Wtedy to twórcy Fortnite będą rozdawali wszystkim zainteresowanym użytkownikom swojej platformy The Escapist 2 i Pathway.

Co ciekawe, to nie pierwsza obecność serii The Escapist na promocji w Epic Games Store. Nie, wcale nie chodzi o powtórkę, jak to było np. z. Po prostu platforma zaserwowała nam kiedyś bezpłatnie pierwszą część The Escapist.Ta produkcja wydana przez kojarzone z Wormsami Team 17 (studiem odpowiedzialnym za stworzenie The Escapist jest Mouldy Toof) łączy w sobie elementy logiczne, przygodowe i RPG. Celem gracza jest po prostu wydostanie się z więzienia i nie danie po sobie znać, że planuje się wielką ucieczkę. Grafika została lekko poprawiona, ale nie zmieniła się mocno od jedynki. Dalej naszym oczom ukazuje się dwuwymiarowy pixelart z rzutem z góry.