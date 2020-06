Klasyczna trylogia Eye of the Beholder za darmo na GOG. Wojna na bezpłatne gry z Epic Games?

GOG depcze po piętach Epicowi Przyzwyczailiśmy się do tego, że Epic Games Store rozdaje gry regularnie jak w zegarku co tydzień. Ostatnimi czasy mowa o naprawdę niezłych i będących ciągle na topie pozycjach, a nawet znalazła się jedna premiera. Niedawno polska platforma GOG również mocno weszła w czasowe promocje z darmowymi grami, choć nie były to tak nowe i przebojowe pozycje jak te od Epic Games. No, może poza Wiedźminem 3, ale tam sytuacja była bardziej skomplikowana.



Z pozoru mogło się wydawać, że to po prostu zasługa letniej promocji na GOG. Firma chciała w taki sposób jeszcze mocniej wypromować akcję i nakłonić większą liczbę potencjalnych klientów do zerknięcia w ofertę gier z niższymi cenami. Dzięki temu dostaliśmy początkowo dopisanie trzech pozycji (Ascendant, Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure oraz War Wind) do długoterminowej listy bezpłatnych gier na GOG. Później przyszła pora na czasowe oferty z Total Annihilation: Commander Pack, a zwieńczeniem Summer Sale był Hitman: Absolution.



Klasyczne poruszanie się po lochach / foto. GOG



Eye of the Beholder razy trzy

Jeszcze nie skończył się okres z możliwością dopisania Wiedźmina 3 do konta GOG, a już firma chce zaopatrzyć nas w Eye of the Beholder Trilogy. To paczka składająca się z Eye of the Beholder, Eye of the Beholder II: The Legend of Darkmoon i Eye of the Beholder III: Assault on Myth Drannor. Trzy klasyczne tytuły RPG osadzone w świecie Forgoten Realms i opierające się na mechanice Dungeons & Dragons (podobnie jak np. Baldur’s Gate, który wkrótce po wieloletniej przerwie otrzyma trzecią część).



Lochy to klasyczne atrakcje, ale jak widać świat D&D przemierzamy też po powierzchni / foto. GOG



Jak można przeczytać na stronach GOG - "Zgromadź drużynę o różnych rasach i klasach - od ludzi po krasnoludów, kapłanów i złodziei. Używaj broni, magii i bądź zdeterminowany, aby zapewnić sobie przetrwanie podczas wykonywania zadań. Przenoś swoją drużynę pomiędzy wszystkimi trzema tytułami, aby utrzymać swoich poszukiwaczy przygód do samego końca. Poznaj różne lochy, ruiny i sekrety, które mają do zaoferowania Waterdeep Sewers, Temple Darkmoon i Myth Drannor. Walcz z szeroką gamą potworów i przywróć spokój w Forgotten Realms."



Aby odebrać Eye of the Beholder Trilogy, tradycyjnie wystarczy tylko znaleźć pozycję w launcherze GOG lub będąc zalogowanym na stronie platformy, wejść na dedykowaną grze podstronę w tym miejscu. Ewentualnie kliknąć w przycisk z promocją na głównej stronie GOG. Akcja potrwa do godziny 20:00 w piątek.



