Microsoft: gry kupione na Xbox One będą działały na konsoli nowej generacji bez dodatkowych kosztów

Przesiadka użytkowników konsoli Xbox na sprzęt nowej generacji może być niemal bezbolesny. Microsoft przedstawił szczegóły dotyczące technologii Smart Delivery.









Smart Delivery uwzględnione będzie we wszystkich ekskluzywnych pozycjach autorstwa Xbox Game Studios, jak również w grach dostępnych w przyszłości w ramach abonamentu Xbox Game Pass.



Przesiadka użytkowników konsoli Xbox na sprzęt nowej generacji może być niemal bezbolesny. Microsoft przedstawił szczegóły dotyczące technologiiDzięki technologii Smart Delivery jednorazowy zakup gry na dowolną generację konsoli Xbox gwarantuje, że otrzymuje się jej najlepszą możliwą wersję - bez względu na to, czy uruchamiana jest na Xbox One czy Xbox Series X. Co ważne, technologia ta jest dostępna dla wszystkich twórców oraz wydawców gier, dzięki czemu mogą z niej skorzystać przy tworzeniu tytułów wydanych już na Xbox One, które następnie będą mogły trafić na Xbox Series X.Smart Delivery uwzględnione będzie we wszystkich ekskluzywnych pozycjach autorstwa Xbox Game Studios, jak również w grach dostępnych w przyszłości w ramach abonamentu

Nowy bezprzewodowy kontroler Xbox / foto. Microsoft



Granie bez dodatkowych kosztów

Zastosowanie Smart Delivery w grach dostępnych pomiędzy generacjami konsol oznacza, że posiadane już tytuły na Xbox One będą bez dodatkowych opłat aktualizowane na Xbox Series X, bez konieczności ich ponownego zakupu, wyszukiwania aktualizacji czy zastępowania plików gry innymi. Co więcej, technologia ta będzie obejmowała zarówno gry w wersjach cyfrowych, jak i te na tradycyjnych nośnikach fizycznych.



Wśród tytułów z już potwierdzonym wsparciem dla Smart Delivery znalazły się przeboje Microsoft takie jak Halo Infinite czy Gears 5, jak również debiutujący na rynku w tym roku Cyberpunk 2077, polskiego studia CD Projekt RED. Dodatkowo, wsparcie dla Smart Delivery w grach zoptymalizowanych dla Xbox Series X potwierdzono już też w następujących grach: Assassin’s Creed Valhalla, Destiny 2, DiRT 5, Scarlet Nexus, Chorus, Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, Yakuza: Like a Dragon, The Ascent, Call of the Sea, Second Extinction czy Metal: Hellslinger.



Źródło: Microsoft

Poznajcie szczegóły dotyczące technologii Smart Delivery.