GeForce NOW z nowościami, na które czekałem

Nowe gry i nie tylko.

NVIDIA ogłosiła dziś trzy informacje interesujące dla obecnych i przyszłych użytkowników usługi GeForce NOW, w tym powrót w Europie abonamentu Founders oraz ulepszone działanie funkcji NVIDIA Highlights.NVIDIA wprowadziła w lutym tego roku dwie możliwości członkostwa w GeForce NOW, gdy usługa wyszła z fazy testów beta: bezpłatny dostęp oraz plan. Abonament Founders oferuje dłuższe sesje, priorytetowy dostęp do usługi oraz obsługę ray tracingu we wspieranych grach. Plan Founders cieszył się tak dużym zainteresowaniem, że bardzo szybko osiągnięto kres możliwości obsługi nowych użytkowników w Europie i firma musiała wstrzymać tę ofertę.W ciągu ostatnich tygodni NVIDIA pracowała nad rozszerzeniem wydajności serwerów i teraz ponownie oferuje graczom plan Founders w dotychczasowej cenie wynoszącejNVIDIA Highlights to funkcja aplikacji GeForce Experience , zaimplementowana w wielu grach przez wiodących twórców, która pozwala graczom na łatwe uchwycenie i dzielenie się najlepszymi fragmentami rozgrywki. Tytułami obsługującymi tę funkcję w usłudze GeForce NOW to m.in. Fortnite oraz Kingdom Come: Deliverance. Pełna lista gier znajduje się tutaj

GeForce NOW z nowymi grami

Gry dodane do usługi GeForce NOW w tym tygodniu to:



Satisfactory (premiera na Steam 8 czerwca)

Black Squad (ponownie w GeForce NOW)

Farm Together (ponownie w GeForce NOW)

Minion Masters (ponownie w GeForce NOW)

SCUM (ponownie w GeForce NOW)

Terminator: Resistance (ponownie w GeForce NOW)

XERA: Survival (ponownie w GeForce NOW)

Anno 2070 (Uplay)

Cloudpunk

Far Cry 4 – Gold Edition (Epic Games Store)

Far Cry 5 (Epic Games Store)

Left 4 Dead

Main Assembly

Rayman Legends (Epic Games Store oraz Uplay)

Rules of Survival

South Park: Kijek Prawdy (Uplay)

South Park: The Fractured But Whole (Uplay)

Tale of Wuxia

Tom Clancy’s Splinter Cell: Blacklist (Uplay)

Totally Reliable Delivery Service

Wiedźmin 3: Dziki Gon — Edycja Gry Roku (Epic Games Store)

GeForce NOW - jak działa?

Najnowsza wersja aplikacji GeForce NOW wspiera inteligentne rozpoznawanie wzorów i obrazów przez serwery w chmurze, aby wykryć kluczowe momenty w grach. Gdy jeden z tych momentów (np. pokonanie przeciwnika) zostanie rozpoznany, zostanie on automatycznie przechwycony i zapisany.W ramach cotygodniowych aktualizacji biblioteki obsługiwanych gier w usłudze GeForce NOW. Znalazła się wśród nich m.in. gra Satisfactory, wydana w tym tygodniu na platformie Steam. Przywrócono również do biblioteki sześć gier, których twórcy zdecydowali się udostępnić w GeForce NOW. Są to: Black Squad, Farm Together, Minion Masters, SCUM, Terminator: Resistance oraz XERA: Survival.Usługa strumieniowa GeForce NOW umożliwia płynną rozgrywkę w najbardziej wymagających tytułach PC na niemal każdym urządzeniu - słabym pececie, komputerze Mac, smartfonie z systemem Android czy urządzeniu SHIELD TV.Gier nie trzeba lokalnie instalować i są uruchamiane natychmiastowo po wybraniu danego tytułu z biblioteki. Użytkownicy usługi GeForce NOW czerpią korzyści z najwyższej wydajności zapewnianej przez sterowniki Game Ready oraz ray tracingu w czasie rzeczywistym w grach wspierających RTX. Firma NVIDIA dba również o to, aby gry w chmurze były na bieżąco aktualizowane i łatane.Źródło: NVIDIA