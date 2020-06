Nowy patch do The Sims 4 zmienił mocz simów w...

Co tu się wydarzyło?





The Sims 4 - ogień zamiast moczu

Niespodziewany skutek nowej aktualizacji. | Źródło: EA

The Sims 4 - jak uniknąć problemów?

Jako użytkownicy Windowsa wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, że od czasu do czasu aktualizacje powodują niespodziewane błędy. Z wpadkami programistów zaznajomieni są także gracze, którzy to jednak poprawki do swoich ulubionych produkcji otrzymują nieco rzadziej. Niemałą niespodziankę sprawiły właśnie Maxis i EA, udostępniając najnowszą łatkę do kultowej gry The Sims 4. Patch usunął kilka błędów, ale wprowadził nowe, w tym jeden doprawdy kuriozalny.Przecieracie oczy ze zdumienia? Zapewniam Was, że to prawda. Po zainstalowaniu najnowszej aktualizacji pocieszne simy załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne z pozoru zupełnie tak, jak robiły to do tej pory. Istotna różnica polega na tym, że wraz z opróżnianiem pęcherza wirtualnych awatarów w muszli klozetowej pojawia się coraz większe płomienie. Zdumionym graczom udało się kilka razy uwiecznić swoich podopiecznych podczas "jedynki", czego efektem są poniższe zrzuty ekranu.Takiej "poprawki" nikt się nie spodziewał. | Źródło: FelineNeko @RedditPatch towarzyszący wydaniu dodatku o nazwie "The Sims 4 Życie eko" zawiera także garść innych bugów. Użytkownicy donoszą o niedziałających zapisach gry, samoistnym wyłączaniu się gry oraz problemach z teksturami. Standardowo już osoby korzystające z modów skarżą się, że modyfikacje przestały działać, ale to akurat nie powinno nikogo dziwić.Jeśli gracie w The Sims 4 i chcecie uniknąć problemów, przed aktualizowaniem gry odinstalujcie wszystkie fanowskie modyfikacje, które w lwiej części przypadków stanowią zarzewie problemów. Nie zaszkodzi także zrobienie sobie kopii zapasowej zapisów stanów gry.Źródło: Reddit