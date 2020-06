Gracz EVE Online w ataku zgarnął łup warty 240 tysięcy złotych

Toż to fortuna!





Napad w EVE Online warty 60 tysięcy dolarów

Ograbiona Cytadela Raitaru Engineering Complex. | Źródło: CCP Games

EVE Online pobierzesz za darmo

Świat gry EVE Online cyklicznie dostarcza historii, trafiających nierzadko także do mediów, które na co dzień z grami komputerowymi nie mają zbyt wiele wspólnego. Niektórzy z Was być może słyszeli w 2018 roku o wielkiej bitwie kosmicznej w tym kultowym MMO, w której zniszczono wirtualne statki kosmiczne o wartości ok. 996 tysięcy dolarów (blisko 4 miliony złotych!). Tym razem nietypowa opowieść dotyczy jednego z graczy oraz pokaźnego łupu, który udało mu się zdobyć.Cytadele w EVE Online są wielkimi stacjami kosmicznymi pełniącymi rolę miast-baz zarządzających nimi sojuszy galaktycznych. To właśnie w tych ogromnych konstrukcjach przechowywane są w hangarach statki, a także cenne przedmioty zdobywane na przestrzeni zabawy. Aby zobrazować Wam potęgę tej gwiezdnej budowli, porównam w tym miejscu Cytadelę go Gwiazdy Śmierci z Gwiezdnych Wojen, której zniszczenie jest tylko czysto teoretycznie możliwe bez kolosalnej siły ognia i kilkuset pojazdów bojowych. Tymczasem, jeden z grających w EVE Online, niczym Luke Skywalker w IV epizodzie Star Wars, poradził sobie z garstką znajomych z ograbieniem imponującej struktury.Gracz o pseudonimie Sulley poszukiwał we wszechświecie opuszczonych Cytadeli. Przyczynkiem do jego działania była majowa aktualizacja Forsaken Fortress, w której deweloper postanowił osłabić nieco struktury porzucone przez administrujące nimi wcześniej sojusze. Wielkim ułatwieniem było wyłączeniem systemu "Asset Safety", który w momencie wykrycia ataku zabezpieczał cenne łupy przed kradzieżą. Na żyłę złota trafił w układzie Stetille. Okazała się nią zupełnie niepozorna Cytadela o nazwie Raitaru Engineering Complex.Porzucony przez Future Tech Industries obiekt początkowo wydawał się biedny w zasoby. Sulley wraz ze znajomymi postanowili zajrzeć do wnętrza stacji i... po chwili wpadli w euforię. Wewnątrz magazynu odnaleziono wirtualne przedmioty o łącznej wartości ponad 223 miliardów ISK oraz dodatkowo wycofane kilka lat temu z gry bardzo rzadkie i cenne schematy, umożliwiające tworzenie specjalnych przedmiotów. Łączna wartość łupów została oszacowana na 4 biliony (!) ISK.Cała historia została doskonale opisana na PC Gamerze. Jeśli interesuje Was świat EVE Online, musicie ją tam przeczytać.Wielu z Was po przeczytaniu powyższych doniesień zapewne zapragnie zagrać w EVE Online. Mam dobre wieści: w 2016 roku produkcja przeszła na model free-to-play, więc możecie w nią zagrać za darmo. Ostrzegam, że próg wejścia jest wysoki, a sam gameplay skomplikowany. Mimo to, nie poddawajcie się - a nuż kiedyś opiszemy sukces któregoś z naszych czytelników?Źródło: PC Gamer