Zapomniana gra SimRefinery od Maxis udostępniona za darmo

SimRefinery - zapomniana gra, którą udostępniono za darmo

SimRefinery. | Źródło: Maxis

SimCity to seria zapoczątkowana jeszcze w styczniu 1989 roku premierą gry o tym samym tytule. Produkowana przez studio Maxis seria gier symulacyjnych doczekała się łącznie siedmiu odsłon i trzech dodatków. Założenia produkcji spod znaku SimCity są podobne - wszystkie umożliwiają budowanie i zarządzanie wirtualnymi miastami. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że na początku lat 90' ubiegłego wieku studio Chevron stworzyło dla Maxis grę, która nigdy nie doczekała się większego rozgłosu. Teraz możecie zagrać w nią wszyscy.Seria SimCity błyskawicznie zainspirowała deweloperów do kreowania podobnych produkcji, bazujących na idei symulowania... dosłownie wszystkiego. Szybko powstały gry pokroju SimEarth, SimHealth, SimCopter, czy nawet SimAnt. SimRefinery to jedno z takich dzieł, które dało grającym możliwość zarządzania rafinerią ropy. Nie brzmi zbyt porywająco, co?W latach 90' nikt nie zainteresował się SimRefinery, ponieważ był to tytuł absolutnie niszowy. Stanowił jednorazowy, oceniany jako nieudany projekt szkoleniowy dla pewnej rafinerii ropy naftowej w Kalifornii. Dla Maxis była to zupełnie nieistotna pozycja w ich planie wydawniczym. Teraz, miłośnicy "simów" zainteresowali się SimRefinery ze względu na jego niszowość.udostępniona została na niezawodnej stronie internetowej, na której znajdziecie wiele innych gier i programów z "zamierzchłych" czasów. Umieszczona tam wersja jest niekompletnym prototypem z nie do końca dobrze działającym i zupełnie nieopisanym sterowaniem. Jeśli jesteście miłośnikami łamigłówek, być może będziecie chcieli rozgryźć tę produkcję przy okazji weekendu.SimRefinery da się pobrać na dysk komputera i zagrać w nią lokalnie, ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyście sprawdzili ją w poniższym okienku. Miłej zabawy.Źródło:, Maxis