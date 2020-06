Blizzard banuje gracza na 100 lat za utrudnianie protestu Black Lives Matter w grze

Kuriozalna decyzja.





Ban dla gracza za krytykę Black Lives Matter

"flaming, trolling, ofensywny język oraz utrudnianie protestu Black Lives Matter w grze"

Treść wiadomości od Blizzarda dotyczącej bana. | Źródło: 4Chan

Podwójne standardy Blizzard. Pamiętacie, gdyza okazywanie wsparcia dla demonstrantów manifestujących w Hongkongu? Mówiono wtedy, że gry online nie są polem do wyrażania swoich poglądów politycznych. Pomimo wcześniejszych zapewnień o neutralności światopoglądowej, firma postanowiła otwarcie wesprzeć protesty odbywające się pod hasłem Black Lives Matter, także te w grze World of Warcraft i... banować graczy, którzy krytykują ich idee.Zrzutem ekranu związanym ze swoim banem na image boardzie 4chan pochwalił się jeden z grających w World of Warcraft. Powodem blokady konta na 100 lat (!) był. Jak twierdzi poszkodowany, przypomniał tylko protestującym o tym, że mówienie o polityce w grze jest niezgodne z zasadami ustalanymi przez Blizzarda. Za to właśnie miał zostać ukarany.Oczywiście nie wiemy jakim językiem posługiwał się gracz, ale pewnym jest to, że jednym z powodów nałożenia blokady było "przeszkadzanie" w wirtualnym proteście. Proteście, który zgodnie z wytycznymi firmy w ogóle. Rodzi się pytanie: skąd bierze się dualizm Blizzarda w odniesieniu do uprawiania polityki? Czy kara nie była zbyt surowa?Blizzard to kolejna po m.in. CD Projekt RED firma z branży gier, która postanowiła okazać wsparcie dla ruchu Black Lives Matter. Polacy zdecydowali się nawet przełożyć prezentację rozgrywki z Cyberpunk 2077 ze względu na napiętą sytuację w Stanach Zjednoczonych.Źródło: 4chan