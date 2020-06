Overcooked za darmo po raz drugi. Epic Games Store tym razem się nie popisał

Total War Saga: Troy. Za nami są promocje z GTA V czy paczką Borderlands: The Handsome Collection. Tym razem nie jest tak wystawnie. W ostatnim czasie dla fanów darmowych gier z Epic Games Store rozpoczął się świetny okres. Dwie zapowiedziane zupełnie premierowe gry jako darmowe - już wkrótce Samurai Shodown NeoGeo Collection i w połowie sierpnia. Za nami są promocje z GTA V czy paczką. Tym razem nie jest tak wystawnie.



Gotowanie zamiast survivalu

Według plotek, najnowszym darmowym tytułem miała być gra ARK: Survival Evolved. Wcześniejsze nieoficjalne doniesienia zazwyczaj się sprawdzały, więc była duża szansa, że to również trafna prognoza. Jednak finalnie od dziś do 11 czerwca (do godziny 17:00) można dopisać na stałe do swojego konta Epic Games Store grę Overcooked. I tym razem Epic Games się nie popisał.





Nie chodzi o to, że Overcooked jest kiepską pozycją, jej przyjęcie wśród fanów i recenzentów było dobre. Po prostu to jedna z niewielu powtórek, które przydarzyły się Epicowi. Overcooked było już dostępne w promocji pomiędzy 4 a 11 lipca 2019 roku. Przypadki, kiedy twórcy Fortnite kolejny raz oferują bezpłatnie tą samą grę, można policzyć na palcach jednej ręki.



Powtórka z rozrywki na Epic Games Store

Czemu? Studio, które jest odpowiedzialne za Samurai Shodown NeoGeo Collection, już pod koniec maja zapowiedziało, że pozycja wraz ze swoją premierą (na początku jako produkcja ekskluzywna dla Epica) będzie do odebrania za darmo na Epic Games Store. I to przez tydzień właśnie od 11 czerwca, czyli w kolejnym po Overcooked rzucie.



