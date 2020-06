Trzy gry za darmo na GOG z okazji letniej wyprzedaży

Odbierz je, warto.





Wyprzedaż gier na polskiej platformie dystrybucji cyfrowej GOG trwa w najlepsze. Jeszcze do 15 czerwca w ramach Summer Sale możecie nabyć mnóstwo ciekawych tytułów w atrakcyjnych cenach - listę najciekawszych promocji znajdziecie poniżej, w tym wpisie. Co więcej, przedstawiciele GOG.com dodali do pokaźnego katalogu gier trzy niezwykle interesujące produkcje, które... pobierzecie za darmo. Takie niespodzianki to ja lubię!Do biblioteki gier od teraz aż do zakończenia wyprzedaży bezpłatnie dodać możecie Ascendant, Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure oraz War Wind. Nie są to produkcje AAA na miarę Grand Theft Auto V, ale naprawdę wciągające gry niezależne, zapewniające długie godziny dobrej zabawy.Źródło: GOGPierwszą z propozycji jest Ascendant , przygodowa gra akcji, pozwalająca wcielić się graczowi w potężnego półboga. Rozgrywka stanowi wyzwanie za sprawą systemu permadeath. Każda partia wygląda inaczej dzięki losowo generowanym poziomom.Drugi z tytułów to Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure . Niezależna gra przygodowa w stylu retro umożliwia pokierowanie losami fotografa, próbującego rozwikłać tajemnicę Parku Thimbleweed. Gra stanowi uzupełnienie ciepło przyjętego Thimbleweed Park od twórców słynnej serii Monkey Island - Rona Gilberta i Gary'ego Winnick'a.Ostatnia z nowych, darmowych gier to War Wind . W RTSie czerpiącym garściami z Warcrafta II przejmujemy kontrolę nad jedną z czterech unikatowych armii, starając się zdominować obcą planetę. Wśród głównych cech warto tu wymienić awans poziomu jednostek, system rzucania zaklęć i biomechanicznie ulepszone potwory.Darmowych gier na GOG jest znacznie, znacznie więcej. Pełną ich listę znajdziecie pod tym adresem . Będziecie zdumieni tym, jak bardzo jest ona okazała.Skoro przedstawiciele GOGa rozdają za darmo trzy gry, to ja w ramach podziękowania zaproponuję Wam dziewięć tytułów, które warto kupić moim zdaniem na tej wyprzedaży. Są nimi:Źródło: GOG