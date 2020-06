Nowy Total War Saga: Troy za darmo przez 24 godziny od premiery na Epic Games Store

Samurai Shodown NeoGeo Collection. Nic dziwnego, no chyba, że mowa o premierze i nowej grze. W takim wypadku to naprawdę niezła okazja. Co prawda kolekcja jest zbiorem odświeżonych klasyków, ale to wciąż premiera. W wakacje Epic przygotuje coś jeszcze mocniejszego. Niedawno ujawniono, że Epic Games rozda w swojej regularnej cotygodniowej promocji pakiet. Nic dziwnego, no chyba, że mowa o premierze i nowej grze. W takim wypadku to naprawdę niezła okazja. Co prawda kolekcja jest zbiorem odświeżonych klasyków, ale to wciąż premiera. W wakacje Epic przygotuje coś jeszcze mocniejszego.



Epic szaleje z darmowymi premierami

Najnowsza odsłona serii Total War będzie tytułem czasowo ekskluzywnym dla Epic Games Store i już w dniu premiery dostępnym w promocji za darmo! Tak, zupełnie nowa gra bezpłatnie. Haczykiem jest tylko fakt, że czas będzie naprawdę krótki.



foto. Epic Games Store



Zamiast typowego tygodnia, użytkownicy platformy twórców Fortnite będą mieli tylko 24 godziny na przypisanie Total War Saga: Troy do swojego konta. Jeśli się uda (zapewne w takim wypadku serwery będą przynajmniej przez chwilę przeciążone), to tytuł pozostanie na profilu Epic już na zawsze.



Troy poza Epic Games Store dopiero po roku

Premiera przewidziana jest na 13 sierpnia tego roku. Po kolejnych 12 miesiącach, gra miałaby zawitać także na Steam i najpewniej na inne platformy gier PC, choć twórcy serii nie wymieniają, jakie miejsca mogłoby to być (dobrym kandydatem wydaje się być polski GOG stworzony i prowadzony przez Grupę CD Projekt).





Studio podkreśla, że nie jest to pierwszy epizod planu długotrwałej ścisłej współpracy z Epic Games Store, a raczej swoiste badanie zasięgu i opłacalności takiego przedsięwzięcia. W takim wypadku nie jest wykluczone dalsze zacieśnianie więzi z Epic Games, ale nie jest to przesądzone ani nie wydaje się być priorytetem firmy. Twórcy są też zdania, że seria może potencjalnie zyskać wielu nowych fanów, którzy do tej pory nie byli przekonani do tego typu rozgrywki, a mogą jej spróbować i dobrze się w niej odnaleźć właśnie dzięki promocji.



Antyczny konflikt, legendarni bohaterowie

Total War Saga: Troy będzie kolejną odsłoną dobrze znanej serii Total War, która od wielu lat oferuje rozgrywanie wojen w najróżniejszych realiach historycznych i wyjętych wprost z fantastyki czy sci-fi. Łączy strategiczne zarządzanie na wysokim szczeblu realizowane w turach i bitwy, które rozgrywane są w czasie rzeczywistym i przypominają już bardziej typowe gry z gatunku RTS.



Do tej pory mogliśmy zanurzyć się m.in. w świat starożytnego Rzymu, Warhammera czy schyłek ery japońskich samurajów w czasach ostatniego szoguna. Total War Saga: Troy opowie o legendarnym konflikcie pomiędzy Troją a Grekami. Gracz będzie mógł wybrać jedną ze stron. Nie zabraknie też legendarnych znanych z przekazów Homera bohaterów.





Źródło i foto: totalwar.com

