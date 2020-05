Cena PlayStation 5 może wbić Was w fotel. CEO marki szczery do bólu

To było do przewidzenia.





Kontroler do PlayStation 5, czyli DualSense. | Źródło: Sony

"To całkiem logiczne. Ludzie nie mają pieniędzy na rozrywkę poza domem, więc zostają w czterech ścianach. Kto wie, jak będzie wyglądać recesja, jak głęboka będzie i jak długo potrwa. Może być tak, że historyczne modele, które były stosowane w przeszłości, mogą nie mieć zastosowania w przyszłości"

"Myślę, że najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu wysokiej ceny jest zapewnienie najlepszej możliwej wartości konsoli. Wartość jest kombinacją wielu rzeczy. W naszym przypadku oznacza to jakość gier, oznacza liczbę gier, stopień ich złożoności, długość gier, ich cenę... wszystkie te rzeczy oraz sposób, w jaki korzystają z możliwości platformy są istotne"

Mam Wam do przekazania wieści rozczarowujące, ale wcale nie niespodziewane. Jeśli śledzicie przekazywane przez nas doniesienia na temat konsoli PlayStation 5 , to zapewne nastawiliście się już na najgorsze. Informowaliśmy o tym, że cena urządzenia nowej generacji od Sony nie będzie niska . Właśnie potwierdził to nie kto inny jak sam CEO Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan. Powiedział to z rozbrajającą wręcz szczerością.Jim Ryan w rozmowie z serwisem GamesIndustry powiedział, że konsola PlayStation 5 ma być sprzętem wartościowym w rozumieniu nie tylko możliwości, ale także adekwatnej ceny. Prezes Sony Interactive Entertainment porównał ją do 5-gwiazdkowego hotelu w egzotycznym kraju, sugerując przy tym jednoznacznie, że koszt zakupu urządzenia nie może być niski, skoro oferowane możliwości są wysokie.Dziennikarz zapytał Jima Ryana czy w takim razie nie obawia się on, że wpływ pandemii COVID-19 może mieć wpływ na niską sprzedaż drogiej konsoli. CEO odparł, że historia pokazuje, że w trudnych czasach branża gier komputerowych rozkwita, jak w żadnym innym okresie., zakomunikował.Prezes Sony uważa, że wysoką cenę można skompensować na tyle skutecznie, aby gracze byli w stanie usprawiedliwić sobie duży wydatek., podaje Ryan.Cena PlayStation 5 w dniu jej premiery ma według najnowszych pogłosek wynosić 599 euro, czyli ok. 2699 złotych. W Polsce może być jeszcze wyższa.W oczekiwaniu na wydarzenie premierowe i prezentację konsoli PlayStation 5 w wersji dla konsumentów (deweloperska jest już za nami), zerknijcie na listę 38 gier , które pojawią się na PS5.Źródło: GamesIndustry