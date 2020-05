Speedrunner po 8 latach prób pobił rekord w Super Mario 64

To się nazywa cierpliwość.





Ostatnio o Super Mario 64 jest dosyć głośno. Wszystko bowiem za sprawą kreatywnej społeczności fanów, którzy to stworzyli m.in. port produkcji na PC . Tym razem mamy do czynienia z dosyć innym osiągnięciem, a mianowicie – pobiciem rekordu świata, jeśli chodzi o szybkość przejścia kultowej gry o hydrauliku.Do tej pory tytuł rekordzisty należał do użytkownika o pseudonimie Liam Kings, który ukończył Super Mario 64 w 1 godzinę, 38 minut i 43 sekundy. Stało się to 31 marca 2020 roku i pomyśleć można było, że długo przyjdzie poczekać fanom na pobicie tego wyniku. Nic bardziej mylnego.Osiągnięcie robi jeszcze większe wrażenie, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że mężczyzna próbował pobić rekord świata przez… osiem lat. Należy jednak zaznaczyć, iż w tym czasie streamer zrobił sobie „krótką” przerwę na czas studiów.Moment ukończenia Super Mario 64 możecie zobaczyć na poniższym zapisie transmisji – przewińcie materiał do około 5:43:00.Mnie urzekła bardziej jednak postawa rodziców, którzy gratulowali synowi i zaczęli kierować do niego czułe słowa oraz… śpiewać z radości. Zresztą, obejrzyjcie sami:Źródło: Twitch / Foto. Simply (Twitch)