PlayStation 5 – gry na konsolę zostaną zaprezentowane na początku czerwca

Nareszcie!





Join us Thursday, June 4 at 1:00pm Pacific time for a look at the future of gaming on PlayStation 5: https://t.co/Yr8fafcOVd #PS5 pic.twitter.com/F0yBbDmOtC — PlayStation (@PlayStation) May 29, 2020

Kilka dni temu informowaliśmy Was o przecieku, według którego w lipcowym numerze Official PlayStation Magazine ukaże się lista gier debiutujących na konsoli PlayStation 5 . Doniesienia stały się właśnie jeszcze bardziej wiarygodne, ponieważ Sony zapowiedziało wydarzenie o nazwie „The Future of Gaming”.Japoński koncern najwyraźniej powoli rusza z promocją nowej konsoli.– fani nadal zastanawiają się nad ceną, jak i wyglądem urządzenia. Wielce prawdopodobne, że część z tych szczegółów zostanie ujawniona już 4 czerwca. Wtedy bowiem odbędzie się wspomniany już event.Trudno jednak na ten moment określić, co dokładnie zaprezentuje Sony. Z pewnością będą to informacje ważne dla samych graczy – spodziewać możemy się więc listy gier, pierwszych zwiastunów tytułów, a może nawet wyglądu konsoli czy prezentacji kontrolera na żywo.i potrwa około godziny. O wydarzeniu jeszcze Was poinformujemy, więc nie musicie się stresować. Tymczasem posłuchajcie dźwięku (film wyżej), który towarzyszyć będzie procesowi uruchomiania PlayStation 5.Źródło: PlayStation / Foto. PlayStation