Polska seria gier Wiedźmin z imponującym rekordem sprzedaży

Gratulujemy.





Dziesięć milionów sprzedanych gier w ciągu 12 miesięcy

Wiedźmin 3 to jeden z najlepszych polskich towarów eksportowych. | Źródło: CD Projekt RED

Kurs akcji CD Projekt - stan na 30.05.2020 r. | Źródło: mat. własne z Google

W oczekiwaniu na Cyberpunka 2077

Kiedy w zeszłym roku CD Projekt informował o przekroczeniu bariery 40 milionów sprzedanych egzemplarzy gier z serii Wiedźmin, nawet najwięksi malkontenci musieli przyznac, że był to wynik zdumiewająco dobry. Przez ostatnie 12 miesięcy wiele się zmieniło, swoją premierę miał serial Wiedźmin produkcji Netflixa, a sprzedaż gier z wiedźmińskiego uniwersum przekroczyła przez to wszelkie oczekiwania. Efektem tego jest nowy, imponujący rekord.Dobrze przeczytaliście. W ciągu ostatniego roku sprzedało się ponad 10 milionów gier z Geraltem z Rivii w roli głównej. CD Projekt poinformował, że łączna sprzedaż tytułów z lubianej serii przekroczyła 50 milionów egzemplarzy. Ponad połowa tej liczby to kopie uznawanego przez wielu za najlepszą część sagi Wiedźmina 3.Do spektakularnego wyniku sprzedażowego przyczynił się nie tylko "hype" na serial Wiedźmin , ale także premiera Wiedźmina 3 na konsolach Nintendo Switch. Swoje "trzy grosze" do wyniku sprzedaży dorzuciła także multiplaformowa Wojna Krwi: Wiedźmińskie opowieści, która debiutowała na komputerach osobistych i konsolach w styczniu tego roku.Cena akcji CD Projektu na przestrzeni ostatniego miesiąca poszybowała z 357,60 złotych za akcję do astronomicznej wartościna wczorajszym zamknięciu. Przypominam, że 30 maja 2016 roku akcje CD Projektu można było kupić w cenie ok. 27 złotych za sztukę. Szczęśliwi Ci, którzy uwierzyli w potencjał polskiej produkcji i zainwestowali swoje pieniądze w polską grupę kapitałową.Przypominam, że CD Projekt stał się jakiś czas temu najdroższym producentem gier w Europie , wyprzedzając pod względem wyceny Ubisoft.Wciąż czekamy na premierę Cyberpunka 2077 , nowej superprodukcji studia CD Projekt RED, która odbędzie się 17 września 2020 roku. Eksperci są mocno podzieleni co do jej wpływu na kurs akcji CD Projektu. Jedni wieszczą "pęknięcie bańki", inni natomiast sugerują, że w razie sukcesu cyberpunkowego tytułu kurs akcji wystrzeli w górę jak nigdy wcześniej.Źrodło: CD Projekt, inf. własna