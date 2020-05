Arx Fatalis za darmo na XX-lecie Arkane Studios - twórców serii Dishonored

Bethesda.net z darmowym mrocznym RPG

Jeśli jeszcze nie macie tego launchera, to wpierw należy założyć konto na Bethesda.net oraz je zweryfikować. Później, jak to ujęto w serwisie Bethesdy, zapisujemy się do społeczności Arkane Outsiders, co oznacza subskrypcję newslettera. W zamian otrzymujemy pierwszą grę twórców z Arkane Studios, czyli Arx Fatalis, a do tego cyfrowy album z grafikami The Art Of Arkane dostępny na stronie historii transakcji Bethesda.net. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby chwilę później wypisać się z listy mailingowej.