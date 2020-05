PS Plus w czerwcu to także Star Wars: Battlefront II. Gra dołączy do Call of Duty: WWII

Kilka dni temu Sony ogłosiło i wypuściło pierwszy tytuł z czerwcowego rzutu PS Plus wcześniej, niż zwykle ma to miejsce. Firma 26 maja. Taki termin był zapewne spowodowany amerykańskim Memorial Day, podczas którego oddaje się pamięć żołnierzom armii USA poległym podczas swojej służby. Call of Duty: WWII dobrze wpisuje się tematycznie.

Cities: Skylines wypadło z PS Plus, ale jest w promocji na PC

Niestety tradycyjnie musimy pożegnać się z dwoma produkcjami, które nie będą już dostępne w ramach abonamentu PS Plus. Sony wycofuje z niego rolniczy Farming Simulator 19 i związane z budowaniem i zarządzaniem miastem Cities: Skylines.







Jeśli gramie też na komputerze, to Cities: Skylines można obecnie dostać wraz z dodatkami w bardzo atrakcyjnej cenie jako pakiet Humble Cities: Skylines Bundle na PC (Steam). Podstawowa gra już od 1 euro (nieco ponad 4 złote), a najwyższy wariant z wieloma dodatkami za 16,50 euro (mniej więcej 74 złote). Wracając do Call of Duty: WWII - FPS rozgrywa się podczas II wojny światowej. Tak samo jak Star Wars: Battlefront II, jest to tytuł nakierowany na zmagania multiplayer, chociaż zawiera pełnoprawną kampanię fabularną, jak z resztą prawie wszystkie części Call of Duty. Wyjątkiem są tylko tegoroczny darmowy Warzone i Black Ops 4 z 2018 roku, który pierwszy wyłamał się z zawierania trybu jednoosobowego.

Cena opisywanego pakietu PS Plus to zależnie od wariantu 37 złotych (na miesiąc), 100 złotych (3 miesiące) lub 240 złotych (cały rok). Im wybrany pakiet dłużej obowiązuje, tym cena za jeden miesiąc wychodzi taniej. Poza grami, użytkownicy otrzymują w ramach PS Plus m.in. możliwość grania online, zniżki w PS Store czy 100 GB miejsca w chmurze na zapisy gry.



W dzień dziecka, czyli 1 czerwca, do PS Plus dołączy też Star Wars: Battlefront II. Sieciowa strzelanka w świecie Gwiezdnych Wojen w przeciwieństwie do swojej poprzedniej części, zawiera też całkiem długi tryb fabularny, chociaż nie wszyscy gracze byli zachwyceni jego poziomem zaraz po premierze tytułu.