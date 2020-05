Borderlands: The Handsome Collection za darmo w Epic Games Store

Pieniądze zostają w kieszeni

Pakiet strzelanek z luźnymi elementami RPG, czyli Borderlands: The Handsome Collectiom można bezpłatnie odebrać logując się w aplikacji Epic Games Launcher i przechodząc do sekcji sklepu lub na witrynie internetowej. Jeśli zdążycie, to Borderlands 2 i Borderlands: The Pre-Sequel zostają już z wami na zawsze.Oficjalnie zaoszczędzimy 279 złotych, bo na tyle wyceniono pakiet w. Realnie mniej, gry można kupić taniej np. w serwisach internetowych. Mimo wszystko, to bardzo dobra okazja. Nie da rady uzyskać lepszej ceny niż darmowej.Za tydzień mamy kolejny raz tajemniczą grę, którą nie chwali się wprost Epic Games. Jednak z przecieków można wnioskować, że najpewniej będzie to ARK: Survival Evolved. Wcześniejsze nieoficjalne doniesienia potwierdziły się, więc tym razem zapewne będzie podobnie. Za to za dwa tygodnie mamy pewność, że do darmowej promocji zawita paczka odrestaurowanych klasyków pod tytułem