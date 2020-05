Nvidia GeForce Now od czerwca bez nagłych cięć w grach. Stabilna biblioteka i tylko nowe premiery

Wielki start z przytupem i stopniowe tracenie użytkowników przez rezygnację lub spore ograniczenia u kolejnych wydawców jak np. Bethesda, Codemasters, Activision Blizzard. Tak można określić historię GeForce Now, które kilka miesięcy temu wyszło z fazy beta stając się w pełni komercyjnym projektem.



Gry PC nawet na słabym laptopie, smartfonie i TV

Dla przypomnienia - Nvidia GeForce Now, to usługa uruchamiania gier w chmurze, do których mamy już uzyskany we własnym zakresie legalny dostęp posiadając je w bibliotece Steam, Uplay, Epic Games itp. Głównie wspierane są wersje Steam, ale część produkcji można mieć też na innych platformach. Są wśród nich też darmowe gry jak np. Fortnite.







Gra odpala się na serwerze, a my na komputerze, tablecie, telewizorze czy smartfonie cieszymy się płynną rozgrywką z wysokimi detalami i opcjonalnie ray tracingiem. Nawet, kiedy mamy kiepski własny sprzęt.



Niedogadanie z wydawcami ma stać się przeszłością

Problemem GeForce Now była współpraca pomiędzy Nvidią, a wydawcami w momencie przekształcania GeForce Now w regularny produkt. Zieloni uznali, że umowy podpisane na czas trwania bety będą dalej wiążące, wielu wydawców miało inne zdanie. Były też pojedyncze przypadki, kiedy dane gry wrzucono do biblioteki bez konsultacji z twórcami. Jak zapewnia Nvidia, teraz wszystko powinno się uspokoić.



Firma wprowadza nowe zasady i będzie wspierać tytuły jedynie od partnerów, którzy wyrażą jednoznaczną chęć współpracy i zabezpieczą to stosownymi umowami, zapewne długoterminowymi. Zmiany wejdą w życie w najbliższych dniach.



Z jednej strony świetna wiadomość, ale z drugiej kolejne cięcia, choć już ostatnie. 1 czerwca z biblioteki wypadnie masa wspieranych gier. W tym takie serie bądź ich poszczególne odsłony jak: Guild Wars, Football Manager, Yakuza, Assetto Corsa, Darkest Dungeon, Nioh, Project Cars, Total War.



Z jednej strony świetna wiadomość, ale z drugiej kolejne cięcia, choć już ostatnie. 1 czerwca z biblioteki wypadnie masa wspieranych gier. W tym takie serie bądź ich poszczególne odsłony jak: Guild Wars, Football Manager, Yakuza, Assetto Corsa, Darkest Dungeon, Nioh, Project Cars, Total War.

Pełne listy dalej dostępnych oraz wychodzących z biblioteki wraz z czerwcem pozycji dostępne są na stronach Nvidii. Wciąż zasoby GeForce Now będą bogate na tle konkurencji w tym dalej niedostępnego oficjalnie w Polsce Google Stadia. Model biznesowy wydaje się też o wiele lepszy dla użytkownika. Jednak ciężko powiedzieć, czy GeForce Now odbuduje bazę aktywnych graczy. Oby czekały nas w przyszłości tylko nowe tytuły w bibliotece, a jak obiecuje firma, nie było ich nagłego kasowania.

Boisz się o bibliotekę GeForce Now? Mamy dobre wieści.