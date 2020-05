Samurai Shodown NeoGeo Collection. Premierowa klasyka za darmo na Epic Games Store za 2 tygodnie

Epic Games znów rozpieszcza graczy

Kolekcja ma ukazać się na takich platformach jak PC, PS4 i Nintendo Switch. Komputerowcy będą mogli zagrać już w czerwcu, a wydania konsolowe przewidziane są na 28 lipca. Co ciekawe, Samurai Shodown NeoGeo Collection będzie dostępne na PC z uwzględnieniem dwóch platform dystrybucji, na których data premiery jest odmienna. Drugi będzie Steam 18 czerwca. Wcześniej Epic Games Store już za 2 tygodnie od 11 czerwca. I na tym wątku skupmy się na dłużej.Promocja od Epic Games wydaje się hojna. To nawet nie całkiem świeży produkt, a dosłownie premierowy (oczywiście w rozumieniu tego wydania, klasyczne części wychodziły od 1993 do 2004 roku) i już ekskluzywnie bezpłatnie dzięki Epic Games. W pewnym sensie to nawet lepsza oferta niż darmowe. Może prestiż nie jest tak duży jak przy produkcji Rockstar Games, ale to premiera i cennikowo warta więcej niż GTA V na PC.A co jutro? Na razie nie wiadomo. Twórcy Fornite kolejny raz oznaczają zbliżający się tytuł (a nawet tytuły, niewykluczona jest więcej niż jedna gra) jako tajemniczą grę. Nie mniej, przecieki sugerują, że może to być Borderlands: The Handsome Collection i ARK Survival Evolved. Tego dowiemy się już jutro po godzinie 17:00.