"Wiedźmin: Edycja Rozszerzona" do zgarnięcia zupełnie za darmo!

Warto sprawdzić, jak zaczęła się droga CD Projektu.





Wiedźmin swoją premierę miał w październiku 2007 roku.i stanie się największym producentem gier w Europie. Jeśli nie mieliście okazji zasmakować początków tejże spółki, to właśnie jest ku temu idealny moment.GOG ogłosił bowiem właśnie specjalną promocję zachęcającą do zapisania się do newslettera platformy.Wystarczy przejść TUTAJ i kliknąć przycisk „Zapisz się i odbierz”.Pierwszy Wiedźmin znacząco różni się od kultowej już „trójki”. Mamy do czynienia z produkcją o zupełnie odmiennych mechanikach i sposobie walki.Produkcję za 0 zł można zgarnąć dosyć często, lecz jeśli nie macie jej jeszcze w swojej bibliotece, to nie ma na co czekać!Wyzima czeka.Źródło: GOG / Foto. CD Projekt