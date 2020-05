Civilization VI na PC za darmo. Epic Games Store znów rozpieszcza

Wystarczy kliknąć "Pobierz", a Civilization VI zostanie przypisane do naszego konta l Źródło: Epic Games Store

O 17:00 zakończyła się – jak dotąd – najgłośniejsza akcja promocyjna organizowana przez Epic Games Store . Mowa oczywiście o możliwości odebrania darmowej kopii gry Grand Theft Auto V . Jeśli nie zdążyliście skorzystać z oferty, to być może zadowoli Was fakt, że za 0 zł można zgarnąć kolejną świetną produkcję.Tym razem jest to Civilization VI, czyli ostatnia odsłona popularnego cyklu strategii. Potwierdziły się więc plotki sugerujące, że zaraz po ulicznych rozbojach przyjdzie nam zabrać się za rozwój cywilizacji. Co należy zrobić, by zostać posiadaczem gry?Wystarczy udać sięi kliknąć przycisk „Pobierz”. Pamiętajcie jednak, iż od pewnego czasu – w celu odebrania tytułu –Jeśli macie je włączone, to nic nie stoi na przeszkodzie, by przypisać Civilization VI do biblioteki.Wtedy też gra zostanie zastąpiona inną produkcją. Jaką? Tego do końca jeszcze nie wiemy, lecz według ostatnich doniesień możemy liczyć na… zestaw Borderlands: The Handsome Collection. Zobaczymy.Źródło: Epic Games Store / Zdjęcie: Firaxis Games