Nie masz jeszcze GTA V? To ostatnie godziny, aby zdobyć bezpłatnie grę na Epic Games Store

Kolejna bezpłatna pozycja, to znów zagadka Epic Games Store

Problemy z działaniem launchera Epic Games, niewczytująca się strona platformy, nawet brak możliwości odpalenia innych tytułów przypisanych do naszego konta - nie tylko odebrania lub ogrania GTA V. Na szczęście to już przeszłość i infrastruktura już wytrzymuje . Zapewne większość zainteresowanych odebrała już swoją darmową kopię ostatniej części z kultowej serii Rockstara. Wraz z GTA V otrzymujemy też dostęp do modułu sieciowego GTA Online.Jeśli jednak wciąż nie znaleźliście się w posiadaniu GTA V , to trzeba się spieszyć. Po godzinie 17:00 grę będzie można nabyć tylko za regularną cenę na platformie Rockstara, Epica czy Valve. Do tego czasu po zalogowaniu się na Epic Games Store w wersji WWW lub aplikacji, należy przejść do sklepu i znaleźć banner z darmowym GTA V - powinien być blisko początku listy.Dalej należy postępować zgodnie z opisywanymi wytycznymi. Zapewne je znacie, bo swoje promocje Epic Games ciągnie już od grudnia 2018 roku, więc jest duża szansa, że wcześniej choć raz z nich nich skorzystaliście. Jeśli powiązać by wszystkie przewijające się w akcji gry ze swoim kątem, to łącznie Epic zrobił graczom prezenty za 2140,94 dolarów (około 8820 złotych). Realnie mniej, bo to wyliczenia na bazie amerykańskich cen gier, jednak wciąż kupując nawet najtaniej w internecie wszystkie produkcje w Polsce, suma byłaby znaczna.Co dziś ujrzymy? Nie wiadomo. GTA V też było tajemniczą grą. Przed chwilą jej bezpłatnego opublikowania, Epic Games Store wcale nie chwalił się tytułem. Choć podobne przypadki, ale naturalnie nie z tak wielkimi hitami, widzieliśmy już kilka razy w przeszłości.