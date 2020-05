Darmowy shooter od Amazona trafił na Steam

Sprawdź go.





Gry free-to-play są coraz popularniejsze, a ich producenci, pomimo dystrybuowania ich nieodpłatnie, czerpią z nich kolosalne zyski z tytułu mikrotransakcji. Sukces produkcji pokroju Fortnite, Apex Legends i Call of Duty: Warzone rozbudza wyobraźnię innych potentatów branży gier, którzy chcą partycypować w tym, jakże intratnym segmencie gamingu. Do stawki z grą Crucible dołączył właśnie Amazon. Crucible za darmo udostępnione zostało na platformie Steam i da się je pobrać także w Polsce. Dzieło Amazon Games jest trzecioosobowym shooterem, w którym gracze wcielają się w jednego z dziesięciu myśliwych o unikalnym arsenale i zdolnościach. Celem zabawy jest wyeliminowanie nie tylko wrogiej drużyny, ale przy okazji także zwalczanie zastanej na fantastycznych planetach flory i fauny.Gracze do wyboru mają- Heart of the Hives, Harvester Command i Alpha Hunters. Jeden z nich polega na niszczeniu rojów i zbieraniu Serc, drugi to drużynowa odmiana dominacji (4v4), a ostatni - klasyczny deathmatch.Na wszystkich, którzy pobiorą grę już teraz czekają przedsezonowe niespodzianki, w postaci 1000 Creditsów do wydania na przedmioty kosmetyczne lub przepustkę Pre-Season Battle Pass.Amazon w tym roku wyda jeszcze grę MMORPG o tytule. Jej premiera planowana jest na 25 sierpnia tego roku.Źródło: Amazon