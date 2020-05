Wiedźmin 4 z kobietą w roli głównej. Scenarzysta szczerze w wywiadzie

Niespodzianka?





"Z oczywistych powodów - cóż, Ciri zniknęła na dwie trzecie gry - nie dostała ona aż tak dużo czasu ekranowego, jak my, scenarzyści, pragnęlibyśmy jej dać. Ale hej! Może to coś, do czego wrócimy w przyszłości."

Ciri w Wiedźminie 3. | Źródło: CD Projekt RED

Nie jest absolutnie żadną tajemnicą, że polskie studio CD Projekt RED jest obecnie w pełni skupione na rozwoju gry Cyberpunk 2077 i wszystkiego, co z nią związane. W wywiadzie udzielanym jeszcze w lipcu 2019 roku prezes spółki CD Projekt, Adam Kiciński, mówił o pracach nad aż trzeba projektami w tym uniwersum . Pomimo tego pogłoski o Wiedźminie 4 powracają jak bumerang, a podsycił je właśnie bardzo mocno główny scenarzysta CD Projekt RED, Jakub Szamałek, w wywiadzie z serwisem VG247.Szamałek zapytany o to, czy REDzi planują stworzenie kolejnej części sagi z Ciri w roli głównej, odpowiedział najpierw pytaniem na pytanie: "Ciekawe pytanie. Czy chciałbyś grać w grę z Ciri w roli głównej?" Później dodał, że żałuje że studiu nie udało się odrobinę mocniej zgłębić przeszłości Ciri, bo jest ona bardzo złożoną postacią. Następnie postanowił rozwinąć swoją myśl:Wątek Ciri jako potencjalnej głównej bohaterki kolejnej gry osadzonej w wiedźmińskim uniwersum powtarza się już któryś raz i trudno oprzeć się myśli, że może ona doczekać się dedykowanej sobie produkcji. Nie musi to być oczywiście Wiedźmin 4, ale spin-off o odmiennym tytule.Póki co należy uzbroić się w cierpliwość i czekać na premierę Cyberpunka 2077. Przed nią nie spodziewalibyśmy się absolutnie żadnych konkretów na temat ewentualnej kontynuacji sagi. Być może temat powróci przy okazji premiery drugiego sezonu serialu Wiedźmin produkcji Netflixa Źródło:, zdj. tytułowe: zrzut ekranu z filmu Wiedźmin | Prezentacja postaci: księżniczka Cirilla @Netflix Polska na YouTube