Cyberpunk 2077 – w grze pokierujemy pojazdem z Mad Maxa

Wygląda przepięknie.





„Reaver” - custom-built Wraith gang vehicle based on Quadra Type-66 car. With its near 1000 horsepower, you will ride eternal, shiny and chrome.

Happy 5th Anniversary #MadMaxFuryRoad pic.twitter.com/9E0gqJKqV5 — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) May 15, 2020

CD Projekt RED od co najmniej kilku miesięcy ostrożnie dawkuje nowe informacje odnośnie gry Cyberpunk 2077. Wielu fanów oczekuje, że– wtedy bowiem odbędzie się cyfrowe wydarzenie Night City Wire Deweloperzy opublikowali na social mediach interesujący materiał wideo prezentujący wyjątkowy pojazd, który pojawi się w Cyberpunk 2077. Jest on o tyle unikatowy, że. Produkcja obchodziła wczoraj swoje piąte urodziny, co nie umknęło studiu CD Projekt RED.(ten samochód mogliśmy zobaczyć na zeszłorocznym 48 minutowym zapisie z rozgrywki). Trzeba przyznać, że pojazd prezentuje się naprawdę zjawiskowo. Zwłaszcza w widocznej na nagraniu scenerii (dzielnica The Badlands).Przypominamy, że premiera Cyberpunka 2077 odbędzie się już 17 września . W Polsce oficjalnym dystrybutorem będzie firma CENEGA . Wielu fanów czeka obecnie jednak nie na debiut produkcji, ale więcej szczegółów odnośnie mechanik itd. Co by nie mówić – o grze nie wiemy nadal zbyt wiele.Źródło: Cyberpunk 2077 / Źródło: CD Projekt