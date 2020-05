Gracze oburzeni. DOOM Eternal z aktualizacją wprowadzającą Denuvo

Kontrowersyjna, ale słuszna (?) decyzja.





Krwisty DOOM Eternal od teraz z oprogramowaniem Denuvo Anti-Cheat. | Źródło: mat. własne z DOOM Eternal

Nie jestem do końca przekonany, czy takich właśnie zmian spodziewali się gracze mordujący hordy demonów w grze DOOM Eternal . Wraz z najnowszym zestawem poprawek do produkcji id Software zawędrował bowiem system. Rozwiązania tego producenta mówiąc delikatnie nie spotykają się ze zbyt dużą estymą graczy i oskarżane są o spowalnianie działania gier. System wprowadzono jednak dla ich dobra.System Denuvoi jest on wymagany do tego, by grać w tryb Battlemode na komputerach osobistych. Zintegrowany ze sterownikiem jądra systemu nie ma mieć dostępu do systemu plików gry, ani też streamować kodu z Internetu. Denuvo Anti-Cheat działa tylko wtedy, gdy uruchomiona jest gra. Każdy może go w dowolnym momencie usunąć z komputera, z zastrzeżeniem odebrania sobie możliwości zabawy we wspomnianym wyżej trybie.Aktualizacja dla DOOM Eternal wprowadza oprócz Denuvo liczne ciekawe funkcje. Nareszcie do gry trafiły zapowiadane od dawna. Od teraz, jeśli potwór zabije któregoś z graczy w jego kampanii, przeniesie się jako demon wzmocniony do rozgrywki innego gracza. Za jego zabicie otrzymać będzie można większe ilości amunicji i zdrowia, a także punkty doświadczenia. Nowość można ręcznie deaktywować w menu głównym gry.Novum jest również możliwość awansowania na kolejnych szczeblach doświadczenia i uzyskiwanie kolejnych poziomów DOOM, prezentowanych innym graczom. Przy okazji wyeliminowano wiele błędów i poprawiono balans gry. Zmiany zaprezentowano na poniższym oficjalnym, krótkim zwiastunie aktualizacji.Więcej informacji o zmianach uzyskacie przechodząc pod adres witryny Slayers Club Źródło: Bethesda