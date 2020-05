Oryginalna platformówka do odebrania za darmo w Humble Store

Skorzystaj z promocji, póki obowiązuje.





W tej chwili cały Internet żyje tym, że od czwartku w Epic Games Store do swojej biblioteki można bezpłatnie dodać GTA V . Niemniej, Epic Games Store nie jest jedyną platformą, która rozdaje gry za darmo. W tym tygodniu taką okazję oferuje również bowiem Humble Store i zdecydowanie warto z niej skorzystać.Jest to produkcja o nazwie, która stanowi bardzo ciekawą platformówkę - łączącą w sobie elementy metroidvanii i gier typu tower defense. Jej twórcami są deweloperzy ze studia GUTS Department, które zebrało fundusze potrzebne na ukończenie tytułu za pośrednictwem kampanii crowdfundingowej na Kickstarterze.W Aegis Defenders gracze trafiają do fantastycznego świata, w którym zaawansowana technicznie cywilizacja już dawno upadła, pozostawiając po sobie jedynie ruiny i potężne, ale jednocześnie tajemnicze artefakty gwarantujące posiadaczom olbrzymią moc (niczym w Torment: Tides of Numenera). Na tych ziemiach powstało państwo Elam, nad którym władze surowo sprawuje bezwzględne Imperium. Głównymi bohaterami gry są mechanik Bart i jego wnuczka Clu, którzy wyruszają w niebezpieczną podróż, by odnaleźć legendarną broń znaną jako Aegis. Ta ich zdaniem może pozwolić na zakończenie hegemonii Imperium., wystarczy przejść pod ten adres , zalogować się na swoje konto w Humble Store, a następnie kliknąć w zielony baner z napisem "Get the game". Potem trzeba kliknąć w kolejny baner, tym razem z napisem "Get it now". Co ważne, skorzystanie z promocji wiąże się z zapisaniem do newslettera Humble Bundle (ale tylko jeśli nie zrobiliście tego w przeszłości).Po wykonaniu powyższych kroków od Humble Store otrzymacie klucz, który pozwoli Wam na dodanie gry Aegis Defenders do biblioteki Steam. Czasu na odebranie Aegis Defenders jest stosunkowo niewiele, gdyż oferta wygaśnie już 17 maja o godzinie 19:00. Zatem, sięgnijcie po produkcję jak najszybciej.Źródło: Foto. tyt. Steam