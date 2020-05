Polacy rzucili się na darmowe GTA V, 7-letnią grę ukierunkowaną na mikropłatności

Rockstar zaciera ręce.

Ostatecznym wygranym jest Rockstar

Z jednej strony na produkcję rzuciły się jednak osoby pragnące zaznać odrobiny rozrywki przy, co by nie mówić, kultowym tytule, a z drugiej... Janusze biznesu, którzy rejestrowali dziesiątki, a nawet setki kont na Epic Games tylko po to, aby sprzedawać je później na Allegro . Serwis downdetector wskazywał, że to właśnie my, obywatele nadwiślańksiego kraju w środkowej Europie, byliśmy w czołówce internautów najchętniej odwiedzających Epic Games Store.Niektóre osoby pograją w GTA V i nawet nie zainteresują się modułem sieciowym. Pośród wielu znajdą się jednak ci, którzy postanowią sprawdzić czym jest tajemnicza waluta otrzymana w darmowym zestawie z grą. Mowa tutaj o niemałej kwocie 1 000 000 GTA$ oraz zawartości wchodzącej w skład "Zestawu początkującego kryminalisty", której wartość szacowana jest na kwotę ok. 10 000 000 GTA$.Przedstawiciele Rockstara wiedzieli doskonale, że w poszukiwaniu dochodów muszą w jakiś sposób, które to dość często korzystają z systemu mikrotransakcji. Jak zrobić to w prostszy sposób, niż kusząc środowisko miłośników gier komputerowych darmowym dostępem oraz całkiem niezłym pakietem startowym?Nie zrozumcie mnie źle - uważam, że gest Rockstara jest bardzo, ale to bardzo miłym gestem. Ot, nie jest to dar bezinteresowny. Jest mi odrobinkę przykro z tego powodu, że Polacy nie żyją na tyle dostatnio, by nie żałować pieniędzy na zakup tak dobrej gry za kilkadziesiąt złotych, w kilka lat po jej premierze. Gdyby tak było, rzeczonej akcji nie towarzyszyłby aż taki wielki, prawda? Co więcej, pewnym jest to, że wiele osób, które nie chciały z jakiegoś powodu omawianej gry kupić, da się złapać w pułapkę mikropłatności i w GTA Online wyda środki przekraczające cenę produkcji.