GTA V na PC za darmo! Sprawdź, jak odebrać grę

Okazja, która pewnie się nie powtórzy.





Tweet ad is deleted, so here you go pic.twitter.com/3oja0C3418 — Wario64 (@Wario64) May 14, 2020

Źródło: Epic Games Store

Wczoraj internet obiegła plotka, że grazostanie udostępniona za darmo w Epic Games Store . Wieść pochodziła z „zaufanego” źródła, lecz wszyscy i tak oczekiwali na jej oficjalne potwierdzenie. Zostało ono opublikowane jednak nieco przedwcześnie.Musiało dojść do niefortunnej pomyłki, gdyż post został szybko usunięty. Na szczęście w Internecie nic nie ginie i jeden z fanów uwiecznił skasowany wpis.Co więcej, na stronie gromadzącej wszystkie darmowe produkcje dostępne w Epic Games Store możemy zauważyć „tajemniczą grę”. Niemalże na pewno jest nią Grand Theft Auto V –Za około osiem godzin wystarczy więc udać się pod TEN link, zalogować się i wybrać z listy Grand Theft Auto V. Wtedy też gra zostanie dodana do waszej biblioteki zupełnie za darmo i na zawsze. Warto mieć na uwadze, że do przypisania produkcji niezbędna jest aktywacja uwierzytelniania dwuskładnikowego Grand Theft Auto V będzie dostępne w Epic Games Store. Ustawcie więc sobie budzik, bo taka okazja się już zapewne nie powtórzy.Źródło: Twitter / Zdjęcie otwierające: Rockstar Games